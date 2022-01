Nouvelles de Kamala Harris : le vice-président désigné pour avoir comparé les émeutes de Capitol Hill au 11 septembre et à Pearl Harbor | Monde | Des nouvelles

La vice-présidente américaine Kamala Harris, 57 ans, a été critiquée pour son discours depuis le Capitole à l’occasion de l’anniversaire des émeutes choquantes de janvier de l’année dernière. Le président Joe Biden, 79 ans, s’est exprimé jeudi et a blâmé l’ancien président Donald Trump pour l’insurrection à la suite de l’annonce que l’ancien homme d’affaires et personnalité de la télévision avait perdu lors de l’élection présidentielle de 2020.

Le 46e président a déclaré : « Pour la première fois de notre histoire, le président n’avait pas simplement perdu une élection, il a essayé d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir alors qu’une foule violente atteignait le Capitole. »

Cependant, ce sont les commentaires du vice-président qui ont été critiqués après que Mme Harris a comparé les émeutes du Capitole, qui ont fait quatre morts le jour et un policier le lendemain, à des tragédies telles que l’attentat terroriste du 11 septembre, où près de 3 000 Des Américains sont morts et le bombardement de Pearl Harbour, où plus de 2 400 Américains ont perdu la vie.

Elle a déclaré: « Certaines dates résonnent à travers l’histoire, y compris des dates qui rappellent instantanément à tous ceux qui les ont vécus où ils étaient et ce qu’ils faisaient lorsque notre démocratie a été attaquée, des dates qui occupent non seulement une place sur nos calendriers mais une place dans notre mémoire collective : 7 décembre 1941, 11 septembre 2001 et 6 janvier 2021.

« Nous ne pouvons pas laisser notre avenir être décidé par ceux qui sont déterminés à faire taire nos voix, à renverser nos votes et à colporter des mensonges et de la désinformation, par une faction radicale qui peut être nouvellement renaissante mais dont les racines sont anciennes et profondes. »

« 1/6 ? Le gars au chapeau de viking a écopé de quelques années de prison.

Un autre utilisateur a brutalement critiqué les commentaires : « Kamala Harris a comparé l’émeute du Capitole à Pearl Harbor et au 11 septembre.

« Ce sont de véritables lésions cérébrales. Et si vous la soutenez toujours, vous avez aussi des lésions cérébrales. Sheesh.

Un autre utilisateur, Chris, a comparé la déclaration de Mme Harris à une célèbre trilogie de films : « Comparer 12/7 et 9/11 à 1/6, c’est comme comparer Le Parrain I et II au Parrain III. »

Une quatrième utilisatrice, Nancy, a écrit à ses deux mille abonnés : « Elle n’a pas fait ses devoirs comme d’habitude ! Elle s’est retrouvée sur la mauvaise page.

Un autre, Gary, a accepté et a écrit : « Exaspérant et insultant ! Comment quelqu’un peut-il être si ignorant et insensible ?

« Aucune personne ayant un esprit rationnel ne pourrait assimiler le 1/6/2021 au 12/7/1941 ou au 9/11/2001. »

Cependant, certains utilisateurs de Twitter n’étaient pas d’accord, avec un écrit : « Quiconque nie la vérité sur ce qui s’est passé le 6 janvier devrait avoir honte d’eux-mêmes.

« Nous savons ce qui s’est passé. L’histoire regarde et l’histoire les jugera.