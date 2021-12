Nouvelles de Kate et William: Cambridges retrouvera Queen lors d’un concert spécial de Noël | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, seront accompagnés d’autres membres de la famille royale, lors du prochain service de chant communautaire Together At Christmas, qui aura lieu à l’abbaye de Westminster. La collecte de fonds caritative de Noël qui aura lieu le mercredi 8 décembre sera animée par la duchesse, et son mari devrait être parmi les spectateurs du public.

L’événement devrait être diffusé dans le cadre d’une émission spéciale intitulée Royal Carols: Together At Christmas, qui sera diffusée par ITV à 19h30 la veille de Noël.

