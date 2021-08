Nouvelles de Kate Middleton: Duchesse sur le plat de pâtes préféré de George et Charlotte – ” J’adore cuisiner ! | Royale | Nouvelles

in

Le prince George, huit ans, et la princesse Charlotte, six ans, font équipe dans la cuisine pour préparer des repas pour toute la famille. La duchesse de Cambridge, 39 ans, a visité l’école primaire Lavender à Londres et a parlé à Matthew Kleiner-Mann, directeur général de l’Ivy Learning Trust, des talents culinaires de ses trois enfants.

“Elle nous disait à quel point ses enfants adorent cuisiner et comment ils cuisinent pour elle”, a-t-il déclaré à Hello! du chat 2019.

“Ils ont fait des pâtes au fromage l’autre jour”, se souvient-il.

« On mélange la farine, on y met le lait et le beurre.

“Et ils font des salades et des trucs.”

« C’est devenu un peu une tradition que je reste éveillé jusqu’à minuit avec des quantités ridicules de mélange à gâteau et de glaçage et j’en fais beaucoup trop.

“Mais j’aime ça.”

Les Cambridges ne sont pas les seuls à apprécier les gâteaux à l’occasion.

La reine serait une «chocoholique» et apprécie tout ce qui est sucré, selon son ancien chef du palais, Darren McGrady.

Pour son goûter, la reine savoure également un thé Earl Grey avec une sélection de gâteaux dont un gâteau au gingembre et un gâteau aux biscuits au chocolat.

“Elle est absolument une accro au chocolat… Tout ce que nous mettions au menu qui contenait du chocolat, elle le choisirait, en particulier la tarte au chocolat à la perfection [a layered chocolate pie with white and dark chocolate and chocolate shavings]”, a déclaré M. McGrady.

M. McGrady a déclaré que le gâteau aux biscuits au chocolat était l’un des préférés de la reine et que la recette était également appréciée du prince William.