Nouvelles de Kate Middleton et du prince William : George, Charlotte et Louis sur la nouvelle carte de Noël | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate Middleton arrivent au concert de Carol

Kate et le prince William ont partagé sur Twitter le nouveau portrait de famille qu’ils ont choisi pour leur carte de Noël 2021. La photo était accompagnée d’un bref message indiquant : « Ravi de partager une nouvelle image de la famille, qui figure sur la carte de Noël de cette année. »

Sur la photo, le duc et la duchesse de Cambridge sourient dans des tenues décontractées et légères.

Kate et William sont entourés de leurs trois enfants, la princesse Charlotte, le prince George et le prince Louis.

La princesse Charlotte a l’air d’avoir grandi dans une robe à carreaux bleu et blanc flottant tandis que George, le troisième en ligne du trône, porte un polo camouflage décontracté et un short beige.

Le petit prince Louis, qui a eu trois ans en avril, est assis sur un tapis moelleux sur le sol tout en portant un polo rayé bleu et blanc.

Kate et le prince William ont partagé leur nouvelle carte de Noël (Image : DUC ET DUCHESSE DE CAMBRIDGE/TWITTER)

Kate et le prince William à l’abbaye de Westminster (Image : GETTY)

La photo a été prise en Jordanie, où les Cambridges ont voyagé en vacances pendant les vacances scolaires de leurs enfants.

Jordan est particulièrement important pour Kate, car la duchesse y a vécu de 1984 à 1986.

Elle a fréquenté l’école maternelle dans le pays pendant que son père travaillait pour British Airlines.

La photo a envoyé les fans royaux dans une frénésie, beaucoup se rendant sur Twitter pour féliciter les membres de la famille royale pour leur choix.

Kate et le prince William se sont mariés en 2011 (Image: GETTY)

Faisant l’éloge des Cambridges, un utilisateur de Twitter, @perrino2, a écrit sur la plate-forme de médias sociaux : « Je veux juste vous remercier d’être un si merveilleux exemple de grâce, d’acceptation et d’amour.

« Vous illustrez cela au plus haut niveau. »

Un autre, @bro9190, a écrit : « Vous pouvez dire à quel point ils s’aiment et s’apprécient en compagnie d’une si belle famille #LoveOneAnother. »

De nombreux autres fans royaux semblent convenir que la princesse Charlotte a succédé à la reine Elizabeth II.

Les Cambridges en avril 2020 (Image: GETTY)

Kate et le prince William mercredi (Image: GETTY)

L’un, @AJDelgado13, a écrit: « Est-ce juste moi ou Charlotte ressemble-t-elle exactement à la reine et le petit Louis a beaucoup de Philip en lui (dans les yeux/le regard)? »

Répondant à cet utilisateur, @MeghanJG a écrit : « Je ne sais pas pour Louis mais beaucoup de gens ont dit la même chose à propos de Charlotte. »

Un autre, @jmcgrath531, a écrit : « Quelle belle famille. Vous pouvez vraiment voir la reine Elizabeth dans la princesse Charlotte. »

D’accord avec cet utilisateur, @fabwrite a déclaré: « Je le pensais aussi … une reine Elizabeth plus jeune aux cheveux raides! »

La romance de Kate et du prince William – une chronologie (Image: EXPRESS)

Kate et le prince William publient traditionnellement un portrait de famille chaque année à l’approche de Noël.

L’année dernière, ils ont posé aux côtés de leurs enfants pour une photo prise chez eux à Norfolk, Anmer Hall.

Kate et le prince William sont apparus ensemble pour la dernière fois en public mercredi soir, lorsque la duchesse a dirigé l’émission spéciale Ensemble à Noël à l’abbaye de Westminster.

L’événement d’une heure, qui sera diffusé par ITV la veille de Noël, a vu la duchesse inviter 1 200 héros méconnus du COVID-19 pour célébrer leur courage et leur travail pendant la pandémie.

Kate a organisé le service de chants de Noël mercredi (Image: GETTY)

Remerciant les travailleurs de première ligne, le personnel caritatif et les bénévoles pour leur énorme contribution à la société et à leurs communautés pendant la crise actuelle de Covid, Kate a déclaré dans un avant-propos de l’ordre de service de l’abbaye : « Dans nos rôles, William et moi sommes si chanceux de nous rencontrer et de passer du temps avec des gens extraordinaires à travers le pays qui soutiennent quotidiennement les individus et les familles.

« Et au cours des deux dernières années, nous avons été vraiment inspirés par d’innombrables personnes qui ont réuni leurs communautés par des actes simples de long et de gentillesse.

« Ce service de chant de Noël est notre petite façon de reconnaître la contribution inspirante que tant d’entre vous ont apportée. Merci.

« Noël est un moment où nous pouvons réfléchir sur le passé, nous écouter les uns les autres, nous concentrer sur les relations qui nous nourrissent et renforcer notre résilience, afin que nous puissions nous attendre à un avenir meilleur partagé. »