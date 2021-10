La semaine dernière, Kate, 39 ans, et le prince William, 39 ans, ont été photographiés avec leurs enfants, Prince George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans, à l’aéroport d’Heathrow où il est entendu qu’ils se préparaient à s’envoler pour l’école. vacances. Dans les images prises samedi dernier, on pouvait voir Kate portant une superbe robe d’été flottante tandis que les enfants portaient des vêtements chauds, avec le petit George en short et sandales et Charlotte en robe d’été.

Alors que la plupart de la nation est susceptible de croire que les tout-petits royaux et leurs parents adorés méritent une pause durement gagnée, un commentateur royal a affirmé que cette décision était un « grave faux pas » de la part du duc et de la duchesse de Cambridge.

Daniela Elser a affirmé que la décision de « se retirer pour une pause à l’étranger » était « problématique ».

Elle a déclaré: « Le Royaume-Uni tout entier semble uni dans le sentiment qu’il a le droit inattaquable de profiter d’une pause annuelle à la plage.

« Mais le moment de l’escapade des Cambridges est problématique.

« Pour commencer, il y a la question du changement climatique. »

L’expert royal a souligné la récente initiative du prix Earthshot du duc de Cambridge, qui vise à récompenser ceux qui ont apporté des « contributions importantes à l’environnementalisme ».

Se référant au programme sous le nom d' »Eco Oscars », Mme Elser a expliqué que les participants étaient encouragés à ne pas prendre l’avion pour se rendre à l’événement.

Écrivant dans le New Zealand Herald, elle a déclaré: « Il y a moins de deux semaines, William a dévoilé son premier prix Earthshot, distribuant les premiers 9,1 millions de dollars des 91,5 millions de dollars qui seront distribués au cours des 10 prochaines années pour soutenir la réalité. solutions mondiales pour faire face à la crise climatique.

« Telles étaient les références vertes de l’événement, surnommé les » Eco Oscars « , que les nominés et les artistes ont été encouragés à ne pas voler mais sont apparus à distance. »

L’expert a poursuivi en affirmant que le « moment » du voyage avait été rendu plus « maladroit » en raison du fait que le Royaume-Uni accueillait le sommet sur le climat COP26 – où le duc et la duchesse devraient être sur place pour défendre Britain Plc.

Elle a déclaré: « Encore plus maladroitement, dans les prochains jours, William et Kate devraient se rendre à Glasgow pour la conférence des Nations Unies sur le climat COP26 où ils feront partie du front royal uni sans précédent qui plaidera en faveur d’une action urgente.

« Profiter d’une escapade gourmande en carburéacteur la semaine avant l’événement rend le timing très difficile. »

Lançant un dernier avertissement à Kate et William, Mme Elser a déclaré: « S’ils veulent continuer à faire avancer la famille royale et continuer à s’appuyer sur leurs gains durement gagnés ces derniers temps, ils doivent jouer les choses beaucoup plus prudemment. »

La reine devait assister au sommet de la COP26 à Glasgow, mais les médecins lui ont ordonné de se reposer après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital la semaine dernière en raison de craintes pour sa santé.

Sa Majesté devrait s’adresser à 120 dirigeants mondiaux à distance par liaison vidéo alors qu’elle récupère chez elle à Windsor.

Samedi, le Premier ministre Boris Johnson a fait le point sur la reine, affirmant qu’elle était « en très bonne forme » après lui avoir parlé dans le cadre de son audience hebdomadaire régulière.

Il a déclaré: « J’ai parlé à Sa Majesté et elle est en très bonne forme.

« Elle doit juste suivre les conseils de ses médecins et se reposer.

« Je pense que c’est la chose importante. Je pense que tout le pays lui souhaite bonne chance. »