Nouvelles de Kate Middleton: Kate a «ébloui» pendant la pandémie tandis que Meghan Markle «poursuivait la marque américaine» | Royal | Nouvelles

La famille royale a été obligée de modifier la façon dont les engagements étaient menés au cours de l’année dernière alors que le monde était verrouillé pour lutter contre la pandémie mortelle de Covid. Bien que le duc et la duchesse de Sussex aient démissionné de leurs fonctions de membres de la famille royale pour une nouvelle vie aux États-Unis, ils ont continué à poursuivre leurs efforts philanthropiques avec des causes qu’ils défendaient dans le cadre de leur nouvelle marque indépendante. L’expert royal Daniela Elser a depuis comparé les efforts de William et Kate pour mener des engagements publics pendant la pandémie avec les entreprises de Meghan et Harry, affirmant que les deux couples avaient mené des activités caritatives pendant la crise du virus pour des raisons très différentes.

Elle a déclaré que Kate et William avaient éclipsé le couple Sussex alors qu’ils menaient un total de 210 engagements en 2020, avec la seule sensibilisation des héros notables au Royaume-Uni et dans le Commonwealth pendant la pandémie.

Elle a écrit dans le NZ Herald: «À maintes reprises, ensemble ou individuellement, ils sont apparus sur des écrans vidéo depuis leur salon convenablement inoffensif à Norfolk, écoutant tout le monde, des infirmières australiennes aux chauffeurs de London Ambulance, partager leurs expériences.

« Maintenant, bien sûr, aucun des travaux des Cambridges n’était particulièrement éblouissant ou brisant la moisissure (Hold Still mis à part) mais ce dont on se souviendra dans les années à venir, c’est que lorsque le Royaume-Uni souffrait, les Cambridges, jour après jour, sont apparus ( à distance bien sûr) pour leur pays.

« (Avant de monter des statues en leur honneur, gardez à l’esprit qu’en juillet, Kate n’a inscrit que trois engagements officiels et William huit.)

«Ils ont fait de leur mieux, ennuyeux et moyennement assidu, pour relever le défi que représentait la pandémie.

«Et même si cela n’a fait que renforcer leur approbation au Royaume-Uni, il ne semblait pas que ce soit le fait de remporter quelques victoires en relations publiques qui les a motivés.

«Ce qui est remarquable dans tout cela, mis à part l’approvisionnement apparemment sans fin du couple en pulls inoffensifs, est qu’une partie importante de tout ce travail est passée totalement inaperçue et applaudie par la presse et le public.

« Peut-on dire la même chose pour Harry et Meghan? »

À la fin du mois dernier, Kate a annoncé que son projet Hold Still était en train d’être transformé en un livre de photographie intitulé Hold Still: A Portrait of Our Nation en 2020.

Le livre présentera 100 portraits du projet et des histoires réconfortantes de personnes impliquées.

Kate a expliqué que son livre de photographies visait à capturer la pandémie pour les générations futures.

Elle a écrit dans son livre: «Quand nous reviendrons sur la pandémie de Covid dans les décennies à venir, nous penserons aux défis auxquels nous avons tous été confrontés – les êtres chers que nous avons perdus, l’isolement prolongé de nos familles et amis et la pression exercée sur notre travailleurs clés.

« Mais nous nous souviendrons également des points positifs: les incroyables actes de gentillesse, les aides et les héros qui ont émergé de tous les horizons, et comment ensemble nous nous sommes adaptés à une nouvelle normalité. »

Mme Elser a noté que Meghan et Harry avaient également mené un travail caritatif pendant la pandémie l’année dernière en participant à des appels vidéo.

Meghan a également investi dans Clevr Blends, une marque de latte végétalien, qui a fait l’objet d’une publicité des deux côtés de l’Atlantique.

Cependant, Mme Elser a ajouté que les efforts de pandémie du couple Sussex resteraient principalement dans les mémoires pour des raisons financières.

Au cours de la dernière année, ils ont signé des accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify et ils ont également acheté un manoir à Montecito, en Californie, d’une valeur estimée à 10 millions de livres sterling.

Elle a déclaré: «En 2020, ils étaient loin d’être inactifs et poursuivaient avidement des causes importantes – mais des causes qui semblaient plus alignées sur leur nouvelle marque américaine que sur la pandémie.

« Ce qui est déconcertant, c’est que, présenté avec un moment historique comme celui-ci, Harry et Meghan n’ont pas fait plus; que leur zèle pour la philanthropie et pour aider les autres ne s’est pas traduit par une sorte de projet passionnant et global ou une puissante campagne populaire.

«Parce que, avec le recul, qu’ont-ils réalisé de manière durable pendant cette catastrophe (espérons-le) unique dans une vie? L’histoire est écrite par les vainqueurs, du moins comme le dit le proverbe. En 2020, l’histoire a été écrite par ceux qui est venu. «