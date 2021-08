Nouvelles de Kate Middleton: Kate et William sont prêts pour le lavage des vacances alors qu’ils visitent les Cornouailles | Royale | Nouvelles

Les futurs roi et reine auraient donné le coup d’envoi aux vacances d’été en emmenant le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, dans l’un de leurs lieux de séjour préférés. La famille Cambridge a passé du temps sur l’île de Tresco, la deuxième plus grande île des îles Scilly en Cornouailles, selon Hello!.

Le Met Office a prévu de brèves périodes d’ensoleillement cette semaine, avec des maximums de 22°C atteignant les îles Scilly demain.

Cependant, les conditions chaudes pourraient ne pas durer trop longtemps, car de fortes averses orageuses devraient également s’abattre sur la région du sud-ouest de l’Angleterre.

Les prévisions pour cette semaine ont déclaré: “Ce soir et ce soir, les averses s’atténueront tout au long de la soirée, laissant des éclaircies.

“Il est possible que quelques plaques de brume ou de brouillard se développent pendant la nuit.

“Sentiment localement très frais dans les zones moins nuageuses. Température minimale 11C.

“Mercredi, généralement sec avec un peu de soleil le matin. De fortes averses isolées sont attendues dans l’après-midi, éventuellement orageuses.

“Etre au chaud au soleil entre les averses, avec des vents légers. Température maximale 22C.

“Puis quelques jours instables, avec jeudi apportant une bande persistante de fortes averses avec des vents localement forts, en particulier les zones côtières.

Une source a déclaré à l’époque: “Ils étaient désireux de soutenir notre industrie du voyage.”

La famille royale est ensuite revenue quelques mois plus tard en octobre, où elle a séjourné dans un cottage en pierre de quatre chambres.

Un vacancier anonyme qui a affirmé avoir vu la famille royale a déclaré au Sun: “Nous avons à peine remarqué au début car ils semblaient être une famille normale en vacances avec l’intention de rester seuls.

“L’endroit où ils séjournaient était assez modeste et certainement pas extrêmement luxueux. Nous ne pouvions pas nous empêcher de penser à quel temps pourrait être la Californie, mais c’est bien mieux de passer ses vacances ici en Grande-Bretagne.”

L’île peut également garder des souvenirs particuliers pour William, qui a visité Tresco avec ses parents, le prince Charles et la princesse Diana, et son jeune frère, le prince Harry, en 1989.

Ils ont tous été photographiés en train de faire une balade à vélo, avec Diana debout derrière lui dans un pull rose vif.

William a également visité l’île avec Kate en 2016, où ils ont été photographiés embarquant sur un bateau pour St Martin’s après avoir visité le jardin de l’abbaye de Tresco.

Le prince Charles possède une grande partie des terres et un tiers des maisons de l’île, à travers le duché de Cornouailles.