Nouvelles de Kate Middleton: Kate Middleton a inspiré à maman Carole une idée d’entreprise surprenante | Royal | Nouvelles

L’idée est venue à la mère de la duchesse de Cambridge alors qu’elle prévoyait l’anniversaire de Kate dans les années 1980. La mère de Kate, Carole Middleton, a déclaré au magazine Good Housekeeping: « En 1987, j’étais une jeune mère à la recherche d’inspiration pour le cinquième anniversaire de Catherine. Tout ce que j’ai pu trouver était une gamme d’assiettes en papier décorées de clowns.

«J’ai réalisé qu’il y avait une lacune sur le marché pour les parents pressés par le temps comme moi.

«Des parents qui voulaient créer des soirées imaginatives pour leurs enfants.

«J’ai créé une petite gamme de produits qui, je le savais, aideraient les brevets à organiser des fêtes simples mais amusantes pour leurs petits.

« Des choses que je choisirais pour nos soirées. »

Carole Middleton a déclaré: «C’était le genre d’entreprise qui était de toute façon familial.

«Quand ils étaient petits, les enfants aimaient se trouver autour des jouets et des ballons et étaient souvent les principaux testeurs de produits et le comité de rétroaction».

Kate est la mère du prince George, 7 ans, de la princesse Charlotte, 5 ans, et du prince Louis, 2 ans.

La source récente du palais a décrit comment la duchesse de Cambridge se concentre sur ses enfants au milieu de la fureur après l’interview d’Oprah Winfrey avec le duc et la duchesse de Sussex.

La source du palais a déclaré: «Kate est définitivement assez forte pour traverser cela.

«Elle a une attitude dirigée par l’exemple, il est donc important pour elle d’être un bon modèle pour eux.

«George et Charlotte sont de retour à l’école, mais elle passe ses soirées avec eux.

«Les enfants égayent toujours sa journée et elle dit toujours que lorsqu’elle traverse une période difficile, avoir sa famille là-bas aide toujours.

«Elle se sent tellement bénie d’avoir ses enfants et une famille aimante.»

