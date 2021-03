Nouvelles de Kate Middleton: Kate «mortifiée» Meghan Markle a évoqué le drame de la demoiselle d’honneur | Royal | Nouvelles

Kate a été photographiée en train de réaliser un engagement dans une école de l’est de Londres quelques jours à peine après que Meghan ait déclaré de façon sensationnelle que la future reine l’avait laissée en larmes à la veille de son mariage royal de 2018 avec le prince Harry, malgré les premiers rapports disant que le contraire s’était produit. Mais l’expert royal Katie Nicholl a déclaré que la femme de 39 ans avait l’air d’avoir été « blessée et attristée » lors de la visite à l’école, suggérant que la nouvelle que la dispute avait été rendue publique l’avait profondément affectée. Elle a également noté que Kate n’a rien dit à ce sujet car elle « n’est pas en mesure de répondre ».

Elle a dit à OK!: « Ces derniers jours ont été très durs pour Kate, mais elle est arrivée et s’est engagée dans son travail et son devoir la semaine dernière.

«Les gens ont remarqué qu’elle semblait abattue et soumise. À huis clos, elle a été attristée, déçue et blessée.

«D’après ce que j’entends, il existe différentes versions de l’histoire de la demoiselle d’honneur, pas seulement celle dont Meghan a discuté.

«Kate avait l’impression que tout était réglé, donc le faire réapparaître était mortifiant.