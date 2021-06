Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse a adopté l’approche de Queen pour Megxit, il n’était “pas trop tard” | Royale | Nouvelles

Bien que les Sussex se soient maintenant complètement séparés de la famille royale cette année, Kate a déclaré à ses amis qu’il n’était pas trop tard pour rétablir les tensions au sein du cabinet. Peu de temps avant leur interview explosive avec Oprah Winfrey, Kate, comme la reine, a reconnu la valeur du couple pour la famille royale. En effet, avant l’interview d’Oprah cette année, Kate avait espéré ramener les deux dans le cabinet.

Écrivant pour le magazine Stella du Daily Telegraph, l’experte royale Camilla Tominey a déclaré: “J’ai été informé de manière fiable qu’elle disait même à ses amis avant l’interview d’Oprah qu’elle ne pensait pas qu’il était trop tard pour” les ramener “.”

À la suite de conversations avec des membres de la famille royale, Harry et Meghan ont décidé d’annoncer leur départ complet du cabinet.

Depuis lors, les tensions entre les Sussex sont restées tendues et encore plus aigries à la suite de l’interview du couple avec Oprah.

Lors de l’entretien avec Oprah, Meghan, la duchesse de Sussex a révélé qu’elle avait eu du mal à s’adapter à la vie au sein du cabinet.

La duchesse a également révélé qu’elle avait été isolée par des membres de la famille royale qui ne l’ont pas aidée à s’adapter à la vie avec le prince Harry.

Elle a déclaré à l’animatrice de télévision américaine: “Il n’y avait aucune indication. Contrairement à ce que vous voyez dans les films, il n’y a pas de cours sur la façon de parler, de croiser les jambes, d’être royal. Cela ne m’a pas été proposé.

“Même jusqu’à l’hymne national – personne n’a pensé à dire” oh tu es américain, tu ne vas pas le savoir “.

“Alors c’est moi tard dans la nuit qui cherche sur Google.”

Harry a également répété comment il avait lutté contre l’anxiété et les problèmes de santé mentale tout au long de son enfance en raison de la perte de sa mère.

Au cours d’une interview en podcast avec Dax Shepard, Harry a également comparé sa vie au sein du cabinet à un croisement entre grandir dans le zoo et “The Truman Show”.

Malgré les retombées, l’oncle de Kate, Gary Goldsmith, a félicité sa nièce et a affirmé qu’elle était une pacificatrice naturelle.

En effet, il a également affirmé que la duchesse était prête à devenir un jour reine le moment venu.

S’adressant au Daily Mail, M. Goldsmith a déclaré: “Les dix années ont été incroyables pour elle.

“Elle a accepté ce travail – et c’est un travail, son succès vient du fait qu’elle l’a reconnu – comme un canard à l’eau, et est apparue comme la meilleure chose qui aurait pu arriver à la famille royale.

“Elle est leur plus grand atout en ce moment.

“Elle était une bouffée d’air frais à l’époque et elle ne s’est pas trompée depuis!”