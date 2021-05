Nouvelles de Kate Middleton: La duchesse a été «torturée» par des intimidateurs à l’école «cliquey» | Royal | Nouvelles

L’épouse du prince William a été la cible d’intimidation pendant ses études à Downe House, un pensionnat pour filles du Berkshire, selon des allégations explosives. La biographe royale Katie Nicholl a levé le voile sur la prétendue épreuve de Kate qui l’a conduite à être «misérable» en tant que jeune étudiante.

Elle a déclaré à RSVP Live: «C’est une école très clique et il y avait beaucoup de pression.

«Les filles étaient toutes très performantes et il y avait beaucoup de filles souffrant de troubles de l’alimentation.

«Tout le monde voulait être le meilleur, le plus en forme, le plus joli. Je pense que Kate était malheureuse depuis le début. “

Mme Nicholl a poursuivi en expliquant qu’en raison de son teint «élancé» et grand, Kate «se démarquait pour les mauvaises raisons et était taquinée pour être maigre et maigre».

Mais la vie de la duchesse a beaucoup changé depuis ses années d’école et elle est devenue un membre clé de la famille royale après avoir épousé le prince William.

Selon les observateurs royaux, Kate a “une séquence de survie impitoyable” qui la rend “bien adaptée” à la vie en tant que membre du cabinet.

Une source a déclaré au magazine Tatler l’année dernière: «Dans le palais, vous entendez de nombreuses histoires du personnel disant que tel ou tel est un cauchemar et se comporte mal, mais vous n’entendez jamais cela à propos de Kate.

«C’est pourquoi elle est si bien adaptée. Elle garde la tête baissée parce que le prix d’être reine est si grand.