Nouvelles de Kate Middleton: La duchesse a le cœur brisé par la rupture de sa relation avec le prince Harry | Royal | Nouvelles

Kate Nicholl a déclaré à Entertainment Tonight que la duchesse de Cambridge aimait le prince Harry. Le commentateur royal a ajouté que le duc de Sussex avait décrit Kate comme la sœur qu’il n’avait jamais eue avant de se brouiller avec son frère le prince William.

Mme Nicholl a déclaré: «J’étais très proche des frères et capable d’observer, ils étaient très tendus lorsqu’ils entraient dans cette chapelle.

“Au fur et à mesure qu’ils en sortaient, vous pouviez voir une partie de cette tension se diffuser.”

Concernant la relation de Kate avec le duc de Sussex, le commentateur a ajouté: «Elle aimait Harry.

«Il a dit qu’elle était la sœur qu’il n’avait jamais eue.

«Elle a eu le cœur brisé de les voir tomber.

“Je pense certainement qu’elle a joué un rôle assez important pour amener les frères au point où ils ont pu s’engager dans une conversation, bien sûr devant la presse mondiale.”

L’expert royal Angela Levin a déclaré à talkRADIO que la duchesse de Cambridge n’avait pas l’air de ressentiment lorsqu’elle a approché le prince Harry pour “briser la glace” entre le duc de Sussex et son mari, le prince William.

Le commentateur royal a également félicité Kate comme étant “ remarquable ” pour s’être éloignée de la conversation afin de permettre aux frères de parler.

«Puis le prince William, son mari, les a rejoints et elle est descendue remarquablement sur le trottoir, laissant les deux frères sur le trottoir.

“Elle s’est progressivement reculée et a parlé à Sophie, comtesse de Wessex.”

Le commentateur royal a ajouté: «C’était très subtil et elle a continué à chercher pour voir s’ils allaient bien.

“Le plus dur est de briser la glace, cela a brisé la glace et leur a permis de parler lors d’une journée très émouvante et ensoleillée.”