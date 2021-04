Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse «altruiste» par rapport à l’interview de Meghan et Harry à Oprah | Royal | Nouvelles

La duchesse de Cambridge travaille «de manière désintéressée pour les autres», selon un expert royal qui a félicité le service royal. L’auteur royal Penny Junor a établi une comparaison entre l’épouse du prince William et le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont vus au centre de l’examen le mois dernier après leur interview explosive avec le magnat des médias américain Oprah Winfrey.

Mme Junor a déclaré au Times: «Quand Harry et Meghan ont parlé à Oprah, ils étaient plus préoccupés par leur propre bien-être; tout était à leur sujet et cela a toujours été leur récit.

«Mais il y a une différence entre le service et le libre-service. Je sens que le vrai service fait les choses de manière désintéressée pour les autres. Je pense que c’est ce que Kate comprend.

Au cours de l’émission spéciale controversée de CBS, Meghan a évoqué des rumeurs de longue date selon lesquelles Kate avait fait pleurer dans une faille présumée.

La duchesse de Sussex a affirmé que Kate l’avait fait pleurer en choisissant les robes des filles de fleurs pour son mariage avec le prince Harry.

À la suite de l’interview explosive, Kate serait «restée forte» pour sa famille et le cabinet.

Une source royale a déclaré à US Weekly après l’interview que Kate est «l’une des femmes les plus dignes que vous rencontrerez jamais».

L’initié a également décrit comment elle «s’est ressaisie» pour le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Ils ont déclaré: «L’interview a été particulièrement difficile à digérer pour Kate, mais elle s’est ressaisie et reste forte pour la famille royale et ses enfants.

« Kate est une mère extrêmement protectrice et même si elle est tout au sujet de la communication ouverte, George, Charlotte et Louis sont encore jeunes. »