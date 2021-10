Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse amène la nounou en vacances à mi-parcours avec Prince George, Charlot | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, ont été aperçus en vacances avec le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, plus tôt cette semaine pendant la pause de mi-parcours des enfants. La nounou Norland de la famille, Maria Teresa Turrion Borrallo, a été aperçue avec eux à l’aéroport.

Les membres de la famille royale ont été photographiés avec leurs bagages à l’extérieur de la suite Windsor à l’aéroport d’Heathrow jeudi après-midi.

Bien que leur destination de vacances n’ait pas été confirmée, le voyage à l’étranger n’est que la deuxième fois que la famille quitte le Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

George et Charlotte sont élèves à Thomas;’s Battersea et leur semestre se déroule du 21 au 29 octobre.

Mme Borrallo travaille pour les Cambridges depuis 2014 après avoir été recrutée au prestigieux Norland College de Bath.

Elle a été photographiée aux côtés de la famille royale à l’aéroport portant une jupe marron légère avec un haut rouge foncé, des chaussures noires plates et un sac bleu et ce n’est pas la première fois qu’elle participe à des événements familiaux.

Lors du mariage de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank, Mme Borrallo a veillé à ce que les jeunes demoiselles d’honneur et les pageboys se comportent au mieux tout au long du mariage.

Mme Borrallo est un membre de confiance du personnel royal depuis son arrivée en tant que nounou.

Avant de devenir la nounou du duc et de la duchesse de Cambridge, Mme Borrallo a discrètement travaillé pour d’autres grands noms.

De nombreux politiciens du monde entier seront présents à l’événement à venir.

Le président américain Joe Biden et son envoyé spécial pour le climat John Kerry, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président brésilien Jair Bolsonaro ne sont que quelques-uns des noms sur la liste pour assister au sommet.

La reine Elizabeth II a été filmée en train de parler du prochain sommet.

Sa Majesté a déclaré: « Extraordinaire, n’est-ce pas. J’ai entendu parler de Cop … je ne sais toujours pas qui vient. Aucune idée.

« On ne connaît que les gens qui ne viennent pas… »