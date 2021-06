Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse de Cambridge et Jill Biden écrivent un article conjoint sur le G7 | Royale | Nouvelles

in

Tous deux se trouvent actuellement à Cornwall, où les dirigeants du G7 se réunissent pour leur sommet annuel. Vendredi, la reine et d’autres membres de la famille royale ont rejoint les dirigeants mondiaux du projet Eden.

Pour marquer le sommet, Kate et Mme Biden ont écrit un article conjoint pour CNN sur l’importance de l’éducation et des soins pour les enfants.

Ils ont écrit : « Nous pensons tous les deux que les soins et l’éducation de la petite enfance doivent être considérés comme l’un des enjeux stratégiques déterminants de notre époque.

« Que se passerait-il si nous suivions vraiment la science de la petite enfance et commencions à nous concentrer sur les choses qui feraient la plus grande différence pour les enfants et ceux qui les guident ?

« Nous pourrions transformer les perspectives de toute une génération.

Il est axé sur la lutte contre le changement climatique, le coronavirus et les menaces à la sécurité mondiale.

M. Johnson a invité les dirigeants indiens, australiens et sud-coréens à se joindre au sommet.

Samedi, les dirigeants du G7 publieront la Déclaration de Carbis Bay, conçue pour empêcher la répétition du chaos causé par la pandémie mondiale de coronavirus.

Cela visera à réduire le temps nécessaire pour tester et développer de futurs vaccins à moins de 100 jours.

Il stimulera également le séquençage génomique et renforcera l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Johnson a déclaré: «L’année dernière, le monde a développé plusieurs vaccins efficaces contre les coronavirus, les a homologués et fabriqués à un rythme soutenu et les met maintenant dans les bras des personnes qui en ont besoin.

« Mais pour vraiment vaincre le coronavirus et récupérer, nous devons empêcher qu’une pandémie comme celle-ci ne se reproduise.

« Cela signifie tirer les leçons des 18 derniers mois et le faire différemment la prochaine fois. »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, participera également à la session.

Le chef de l’OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus, a appelé à un “système de surveillance mondial plus fort pour détecter les nouveaux risques d’épidémie et de pandémie”.