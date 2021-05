Nouvelles de Kate Middleton: La duchesse de Cambridge et le prince William profitent d’une soirée de rendez-vous à St Andrews | Royal | Nouvelles

William et Kate se sont croisés pour la première fois à l’Université St Andrew’s il y a 20 ans, en 2001, lorsque les deux étaient inscrits en tant qu’étudiants. Ils sont rapidement devenus amis, partageant une maison étudiante au cours de leur deuxième année, et sont devenus plus tard une relation amoureuse.

Le duc et la duchesse sont retournés à St Andrews mardi où ils ont mangé au Forgan’s, un restaurant local populaire.

S’adressant à PEOPLE Marc, le gérant du restaurant, a déclaré que les autres clients respectaient la vie privée du couple.

Il a dit: «Quand le mot a circulé, une foule s’est rassemblée à l’avant, mais en ce qui concerne l’intérieur, c’était calme pour eux. Les gens les ont laissés seuls.

«Il n’y avait pas de pompe, de circonstance ou de fanfare.»

Forgan’s, basé dans un ancien entrepôt de bouchers, n’avait pas ouvert lorsque les Cambridges étudiaient à St Andrews.

Cependant, Marc a suggéré qu’il aurait pu être recommandé à Kate par un ami d’université.

Il a noté que le restaurant était devenu très populaire auprès d’une société dont la duchesse faisait partie.

Mercredi, ils ont rejoint six jeunes soignants pour s’essayer aux courses de chars à voile le long de la plage de West Sands à St Andrews.

Kate s’est rapprochée de William à un moment donné en criant «Je t’attrape!» en riant.

Le futur roi a continué à féliciter ces jeunes soignants pour le travail qu’ils ont entrepris.

Il a dit: «Vous vous débrouillez très bien.

«Vous devriez être très fiers de vous, les gars.»

Samedi, William a parlé de son attachement personnel étroit à l’Écosse en s’adressant à l’assemblée générale de l’Église d’Écosse à Édimbourg.

Le prince a déclaré: «Le lien que je ressens avec l’Écosse sera à jamais profondément ancré.

«J’étais à Balmoral quand on m’a dit que ma mère était décédée.

«Toujours sous le choc, j’ai trouvé refuge dans le service à Crathie Kirk le matin même et dans les jours sombres de chagrin qui ont suivi, j’ai trouvé réconfort et réconfort dans le plein air écossais.

« A côté de ce douloureux souvenir, il y a celui d’une grande joie car c’est ici en Ecosse, il y a 20 ans cette année, que j’ai rencontré Catherine pour la première fois.

“Inutile de dire que la ville où vous rencontrez votre future épouse occupe une place très spéciale dans votre cœur.”