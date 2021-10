Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse de Cambridge félicitée pour avoir représenté la famille royale sur la scène mondiale | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge a reçu des éloges pour avoir remis un prix et prononcé un bref discours lors de la cérémonie télévisée du premier prix Earthshot de son mari. Kate a accompagné le prince William à l’événement étoilé du 17 octobre et a remis le prix final à la République du Costa Rica, malgré la tendance de la famille royale à éviter de monter sur scène « à la manière d’Hollywood ».

S’exprimant sur le podcast Royally Obsessed, la commentatrice royale Rachel Bowie a déclaré: « Je pense juste que c’est vraiment quelque chose qui est vraiment hors de son élément.

« Je veux dire, autant que nous savons que les membres de la famille royale sont des célébrités à bien des égards, ils n’aiment pas prendre le micro à la manière d’Hollywood.

« Je pense qu’on peut dire qu’elle était un peu hors de sa zone de confort, mais elle a fait un excellent travail. »

Avant de présenter le prix Protéger et restaurer la nature, Kate a appelé à l’action pour sauver la planète et a mis en garde contre l’impact du changement climatique sur la prochaine génération.

S’adressant directement à un public mondial, la duchesse de Cambridge a déclaré: « La nature est vitale pour nous tous. Un monde naturel prospère régule notre climat, nourrit notre santé physique et mentale et aide à nourrir nos familles.

« Mais pendant trop longtemps, nous avons négligé nos espaces sauvages et maintenant nous sommes confrontés à un certain nombre de points de basculement.

« Si nous n’agissons pas maintenant, nous déstabiliserons définitivement notre planète et nous priverons nos enfants de l’avenir qu’ils méritent. Nos finalistes du prix Earthshot nous montrent cependant que nous pouvons, d’ici 2030, voir le monde naturel grandir, pas diminuer, pour la première fois depuis des siècles. »

Elle a ensuite décerné le prix d’un million de livres sterling à la République du Costa Rica, pour ses efforts dans la préservation et la restauration de ses écosystèmes locaux.

Pendant ce temps, le prince William portait une veste en velours vert avec un pull noir, qu’il a été vu pour la dernière fois lors de la célébration du 50e anniversaire de l’association caritative Centrepoint.

Le prix Earthshot a été lancé par le duc de Cambridge et Sir David Attenborough l’année dernière, dans le but de créer de la positivité dans le débat sur le changement climatique.

Pour la prochaine décennie, cinq lauréats recevront chacun 1 million de livres sterling chacun pour investir dans leurs solutions innovantes pour lutter contre la crise du réchauffement climatique.

Le prince William et Kate jouent tous deux un rôle plus actif au sein de la famille royale et ont accru leur visibilité publique depuis le début de la pandémie.

Après s’être mariée à la monarchie britannique en 2011, Kate est désormais considérée comme l’un des membres les plus populaires de la famille.