Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse de Cambridge met les fans royaux dans la frénésie | Royale | Des nouvelles

Kate Middleton : Nous avons réalisé à quel point nous avons besoin les uns des autres

La duchesse de Cambridge a réuni des associations caritatives et des bénévoles qui ont travaillé sans relâche tout au long de la pandémie de coronavirus pour la célébration du concert Together at Christmas à l’abbaye de Westminster.

Mardi, Kate a écrit sur Twitter : « Je suis ravie d’accueillir #TogetheratChristmas ici à @wabbey, un endroit vraiment spécial pour William et moi. »

La duchesse a également publié des photos à l’église royale à côté du tweet, qui a déclenché un retour inévitable au mariage du couple il y a 10 ans, les fans se pâmant devant un clin d’œil romantique à leur journée spéciale de Kate à son mari.

Commentant la photo partagée sur le compte Twitter officiel des Cambridges, les membres du public ont rapidement établi un lien avec le jour du mariage de Kate et du prince William.

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: la reine en « bonne forme » malgré le coup de Noël de l’absence de Kate et William

Kate a fait un doux clin d’œil à son mariage avec le prince William (Image: .)

Que se passe-t-il chez vous ? Découvrez-le en ajoutant votre code postal ou visitez InYourArea

Un fan royal sous le nom de Brady 7 a déclaré: « Comment pouvons-nous oublier le jour le plus spécial.

« Tellement heureux que vous puissiez célébrer et honorer tant de personnes charmantes et d’œuvres de bienfaisance avec ce bel événement.

« J’ai hâte de le regarder ! »

La duchesse, 39 ans, est connue pour avoir consacré beaucoup d’efforts et d’amour à l’organisation du service, qui, selon le palais, a été « suivi par des héros méconnus de tout le Royaume-Uni en reconnaissance des efforts inspirants pour protéger et prendre soin de ceux qui les entourent ».

Le travail de Kate dans l’organisation du concert Together at Christmas a été salué par les partisans royaux (Image: .)

Dans le programme du concert, la mère de trois enfants a écrit : « Grâce à notre séparation des autres, on nous a rappelé à quel point la connexion humaine est puissante pour nous tous. À quel point nous avons besoin les uns des autres. Et à quel point aimer et ressentir un le sentiment d’appartenance les uns aux autres peut apporter du réconfort dans les moments difficiles. L’importance d’être simplement ensemble. «

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont félicité Kate pour son implication dans l’initiative.

Maria Fiorella Borrini a écrit : « La duchesse de Cambridge est toujours au top en toute occasion, comme ici en train de décorer le sapin de Noël de l’église. »

Nanci a déclaré: « Je pense que vous êtes la femme la plus incroyable, vous semblez travailler si diligemment et pourtant vous avez toujours l’air en équilibre et prête à bien rire, tout en étant toujours aussi belle.

« Puissiez-vous et votre famille passer le plus merveilleux et le plus beau Noël et une belle nouvelle année. »

A NE PAS MANQUER

« Difficile de pardonner ! » Les retrouvailles de Meghan et Harry avec Kate et William « ne se produisent pas de sitôt » [REPORT]

Le discours de la reine fait un clin d’œil déchirant à Philip lors du premier Noël sans son prince [INSIGHT]

Le prince Harry provoque une explosion de 1 150 % des recherches après la sortie de la carte de Noël [ANALYSIS]

Kate et William ont partagé un regard intime pendant le service (Image: .)

Susan Naylor a déclaré: « J’ai hâte de regarder Ensemble à Noël, votre famille fait des choses incroyables.

« J’ai hâte de voir les œuvres de bienfaisance et les personnes qui seront honorées ce soir-là. »

Et Elly d’ajouter : » Merci d’avoir partagé les photos de vous aidant à décorer Catherine.

« C’est agréable de voir à quel point vous avez été intimement impliqué dans l’ensemble du programme. »

Au cours de l’événement, qui a eu lieu le 8 décembre et sera diffusé ce soir, un échange intime – une subtile démonstration d’affection – a eu lieu entre Kate et le prince William.

Ellie Goulding chante au concert de Noël de Kate Middleton

Dans un clip d’Ellie Goulding chantant Have Yourself A Merry Little Christmas publié par ITV avant la diffusion, Kate a été aperçue en train de jeter un coup d’œil à William pour partager un joli sourire avant de détourner timidement le regard.

Lors de la cérémonie de mariage des Cambridges en avril 2011 à l’abbaye de Westminster, le même artiste a interprété Your Song d’Elton John.

On pense que la duchesse a très certainement pensé à l’époque – tout comme les fans.

Un utilisateur de Twitter a déclaré : « Je pense qu’ils pensaient au jour de leur mariage quand Ellie Golding a chanté la première danse. »

D’autres se sont joints à eux pour commenter le regard touchant entre le couple.

Un utilisateur a déclaré: « L’énergie et les vibrations sont totalement électriques. »

Susan Vermazen a écrit : « J’adore cette photo ! Un moment tellement réel et significatif entre eux. »

Mandy Odell a ajouté: « C’est un look qui dit: » vous avez cette Kate « .

« Il est tellement fier d’elle.

Ensemble à Noël sera diffusé sur ITV la veille de Noël à 19h30.