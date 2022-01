Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse éblouit dans les photos publiées pour son 40e anniversaire | Royale | Des nouvelles

Dans les clichés, la future Queen Consort porte différentes robes Alexander McQueen avec ses cheveux lâchés autour de ses épaules. Elles ont été prises à Kew Gardens en novembre par le photographe de mode Paolo Roversi.

M. Roversi a décrit la photographie de Kate comme « un moment de pure joie » et a déclaré qu’avec son « énergie positive », elle pouvait « apporter de l’espoir au monde entier ».

Il a déclaré: « Prendre le portrait de Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge a été un véritable honneur pour moi et un moment de pure joie.

« J’ai été touché par son accueil chaleureux et amical et enchanté par ses yeux brillants qui reflétaient la beauté de son âme et son sourire montrant la générosité de son cœur.

« Ce fut une expérience profonde et riche pour moi, un moment inoubliable.

« J’ai rencontré une personne merveilleuse, une personne qui, avec son énergie positive, peut apporter de l’espoir au monde entier. »

Kate a été photographiée dans trois poses détendues.

Les images entreront dans la collection permanente de la National Portrait Gallery, dont la duchesse est la patronne.

Dans l’une, Kate porte une robe rouge à une épaule McQueen accessoirisée de boucles d’oreilles de la collection privée de la reine.

Elle sourit à la caméra, les mains nichées dans les poches de la robe.

La photographe, qui a photographié Naomi Campbell et Kate Moss, est réputée pour ses techniques de tournage et d’impression aventureuses.

Du coup, les deux autres images sorties pour l’occasion ont été réalisées en monochrome, leur conférant une qualité éthérée.

