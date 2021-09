Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse éclipse Camilla Parker Bowles alors que les sorties royales se heurtent | Royale | Nouvelles

Mardi, Kate a participé à diverses activités de plein air et à une excursion en bateau, tandis que Camilla a rejoint le prince Charles à Aberdeen. Cependant, la duchesse de Cambridge a envoyé les fans royaux dans une frénésie avec une image à couper le souffle du Lake District, tandis que la sortie royale de Camilla est passée sous le radar.

Le 21 septembre, Kate était dans le Lake District où elle a participé à diverses activités de plein air.

Les photos montraient le rappel royal à Cathedral Quarry à Little Langdale, Cumbria, avec un groupe de cadets de l’Air.

Au cours de la visite, elle a fait une excursion en bateau avec deux des « enfants de Windermere », un groupe de 300 enfants survivants de l’Holocauste qui sont venus séjourner dans le Lake District en 1945.

Les enfants sont restés pour une période de convalescence à la suite de ce qu’ils ont vécu dans les camps de concentration et les ghettos de l’Europe occupée par les nazis, au château de Wray.

Pendant ce temps, Camilla et Charles ont visité la galerie d’art Aberdeen réaménagée à Schoolhill.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont joué un rôle central dans la famille royale tout au long de la pandémie de coronavirus.

Le prince William et Kate font désormais partie des membres les plus populaires de la famille royale, YouGov les plaçant respectivement au deuxième et au troisième rang des membres les plus populaires de The Firm, derrière seulement la reine Elizabeth II.

En revanche, Charles était le septième monarque le plus populaire, avec Camilla au dixième.

YouGov a sondé 1667 du 27 au 29 août et a trouvé que 64% avaient une haute opinion de Kate contre 36% pour Camilla.

Après qu’un sondage de 2017 ait révélé que les Britanniques préféreraient que Kate et William deviennent les prochains monarques, Camilla serait furieuse à l’idée que son mari, héritier du trône, renonce à son droit d’aînesse.

Une source royale a affirmé à la Journée de la femme en 2017 : « Camilla a dit à Charles de se lever et de se battre.

«Elle est furieuse et lui a dit que c’était son destin d’être sur le trône.

“Camilla est furieuse que William pourrait potentiellement prendre le trône – et elle pointe fermement le doigt sur la pauvre Kate.”

Selon le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, il y avait des tensions au palais à l’époque alors que Charles tentait de mettre en œuvre des changements en vue de devenir roi.

M. Palmer a déclaré: “les tensions montent entre le personnel alors que la monarchie se prépare à vivre sans la reine.

«Alors que les courtisans supervisent une passation progressive au prince Charles et à ses fils, certains courtisans ont trouvé leur nez désarticulé au milieu des tensions sur le rythme du changement.

“C’est un changement légèrement discordant, contrairement à l’opinion de longue date selon laquelle la monarchie est en quelque sorte calquée sur la conception d’un pot de Marmite : elle change radicalement au fil des ans mais si progressivement que le changement est irremplaçable.”

Cela vient du fait que l’expert royal Duncan Larcombe a suggéré que Kate avait sa propre ligne directe pour parler à Sa Majesté.

Il a dit OK ! Magazine : « Kate a sa propre ligne directe pour parler à la reine et elle l’appelle pour la surveiller et lui donner des nouvelles sur les enfants.

«Elle s’appuie toujours sur elle pour obtenir des conseils. On pense que Kate est celle qui a appris à la reine à utiliser Zoom et c’est très agréable, afin qu’elle puisse voir ses arrière-petits-enfants et rester connectée.

“Kate et la reine ont une relation fantastique. Kate trouve cet équilibre entre s’incliner devant elle en tant que chef de la famille royale en public mais être capable de la voir en tant qu’arrière-grand-mère de ses enfants.