Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse en signe de tête touchante au prince Philip au concert de Carol | Royale | Nouvelles

Kate a assisté à un événement festif spécial à l’abbaye de Westminster cette semaine où elle portait une tenue touchante. Le choix de la duchesse d’un manteau rouge festif de Catherine Walker était significatif car elle avait porté le même manteau dans une couleur différente lors d’une occasion particulièrement poignante plus tôt cette année. La dernière fois qu’elle a porté le même modèle de manteau – bien qu’en noir plutôt que rouge, c’était aux funérailles du prince Philip le 17 avril 2021.

Dans le programme du service, la duchesse a également écrit sur « l’importance d’être simplement ensemble » et « à quel point l’amour et le sentiment d’appartenance les uns aux autres peuvent apporter du réconfort dans les moments difficiles ».

La référence du royal aux «temps difficiles» peut faire référence au triste décès de son défunt beau-père, le prince Philip.

Lors de ce concert, 1 200 « héros méconnus » tout au long de la pandémie de Covid-19 étaient réunis pour une soirée spéciale à l’Abbaye.

La duchesse a été rejointe par ses parents, Carole et Michael Middleton, ainsi que ses frères et sœurs James et Pippa pour Together At Christmas.

Après l’événement, la femme de 39 ans s’est rendue sur Instagram pour partager un aperçu de ses abonnés.

« Cela semble avoir été un événement très spécial. »

@Hrh_aziza a déclaré : « J’ai tout simplement adoré, merci de m’avoir invité ! Mon père est venu en tant que mon plus un et nous étions tellement excités d’être assis pas trop loin derrière vous.

« Je n’ai pas pu dire bonjour cette fois, mais j’espère que j’arriverai bientôt à une autre fois. »

@Schtherapydogs a déclaré: « Un événement incroyable auquel notre fondateur a été honoré d’être invité. »

« Tant de personnes inspirantes qui ont servi leur communauté. Elle était humiliée d’être là.

Lors des funérailles du prince Philip, Kate a rendu un autre hommage subtil mais spécial au duc d’Édimbourg.

Dans un tweet à propos de son hommage, E! News a tweeté : « Kate Middleton a rendu un subtil hommage à la reine Elizabeth II lors des funérailles du prince Philip aujourd’hui, en enfilant le collier ras du cou japonais à quatre rangs de perles de la reine, qui était également auparavant porté par la princesse Diana. »