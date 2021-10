Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse et William canalisent la «facilité de Diana avec les gens ordinaires» | Royale | Nouvelles

Le prince William «plus de confiance» à cause de Kate dit Levin

Le mois dernier, le prince William et son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, sont tous deux sortis sur le tapis rouge pour la première du dernier opus de la franchise James Bond – No Time to Die. L’occasion du tapis rouge a marqué la première fois que les Cambridges ont été vus aux côtés du père de William et héritier du trône, le prince Charles, 72 ans, et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans depuis le sommet du G7 de juin à Cornwall.

Le 28 septembre, la duchesse de Cambridge portait une robe cape en or scintillant Jenny Packham qui a suscité les éloges des observateurs royaux, et même de l’acteur de James Bond Daniel Craig.

Tout en fréquentant l’événement qui a eu lieu au Royal Albert Hall de Londres, le duc et la duchesse de Cambridge – qui sont mariés depuis une décennie – ont été vus se tenir la main, ce que les couples royaux ne voient généralement pas et considéré comme une violation du protocole par les traditionalistes.

L’affaire pour marquer le dernier de la franchise 007 et le cinquième volet de la série mettant en vedette Daniel Craig en tant que protagoniste, a également vu la famille royale se mêler à des célébrités et à des invités de premier plan.

Les membres de la famille royale ont interagi avec les co-stars de M. Craig, Dame Judi Dench, Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux et Lashana Lynch, un exploit qui a également été examiné au microscope car le couple a également été réputé avoir enfreint le protocole en « se fondant dans le ménage quotidien célébrités ».

Kate et William canalisent la «facilité de Diana avec les gens ordinaires» à «rester pertinents» (Image: .)

Kate, duchesse de Cambridge parlant avec la star de James Bond Daniel Craig (Image: .)

Cependant, Laura E Mayhall, professeure agrégée d’histoire britannique moderne à l’Université catholique d’Amérique, a qualifié les actions de la famille royale de canaliser celles de la défunte mère de William.

Elle a déclaré à Express.co.uk : « Le commentaire selon lequel William et Kate s’écartent du protocole royal en fréquentant des célébrités semble suggérer que la royauté existe dans une sphère en dehors de la célébrité, ce qui n’a pas été le cas depuis le début du 20e siècle.

« Certains membres de la famille ont poussé ce lien plus loin que d’autres – Edward VIII, par exemple, était largement considéré comme une célébrité, en particulier dans la presse américaine.

«On peut soutenir que la princesse Margaret a également poussé cette ligne, mais la famille royale exerçait plus de contrôle sur la façon dont les médias décrivaient ses membres dans les années cinquante et soixante qu’elle ne le ferait au cours des décennies suivantes, lorsque la presse tabloïd est devenue plus agressive pour documenter le comportement des membres de la famille royale.

MISES À JOUR EN DIRECT : Famille royale EN DIRECT : Meghan surnommée « surqualifiée » pour l’entreprise

Les Cambridges ont été rejoints par le prince Charles et la duchesse de Cornouailles Camilla lors de l’événement (Image: .)

Elle prétend que Diana, princesse de Galles a apporté de la popularité à la famille royale (Image: .)

« La princesse Diana était peut-être l’incarnation de la célébrité royale – pensez à sa danse avec John Travolta à la Maison Blanche, par exemple. »

Elle a ajouté plus tard: « Kate et William invoquent l’aisance de Diana avec les » gens ordinaires « (comme si les célébrités étaient » ordinaires « ), une facilité qui manque à Charles et Camilla. »

Elle affirme que Diana, princesse de Galles décédée en 1997, a apporté de la popularité à la famille royale et la décrit comme une « force avec laquelle il faut compter » dans son analyse.

L’historien, qui a été interviewé pour un certain nombre de documentaires sur la monarchie en Grande-Bretagne dans le passé, a expliqué : elle a rempli un rôle émotionnel ainsi que royal.

A NE PAS MANQUER

Camilla a envoyé des codes secrets pour montrer que Meghan Markle était acceptée [INSIGHT]

La violation du protocole de Kate et William « a montré qu’ils pouvaient diriger » [REVEAL]

Camilla copie Meghan Markle en partageant de jolies photos de chiens de sauvetage [REPORT]

L’historien royal affirme que Kate et William suivent les traces de Diana avec leurs actions (Image: .)

« Même la reine Elizabeth II a reconnu que Diana était une force avec laquelle il fallait compter lorsque le public et les tabloïds l’ont forcée à s’adresser à la nation à la suite de la mort de Diana. »

Laura E. Mayhall a ajouté que les Cambridges font évoluer l’image de la famille royale, en canalisant les actions de Diana, dans un geste qui, selon elle, « ne devrait pas être surprenant » et qui permet à la famille royale de « rester pertinente ».

Elle a également qualifié l’héritier présomptif et sa femme Camilla de « maladroits » lorsqu’ils opèrent dans le même circuit de célébrités, par rapport aux membres plus jeunes de la firme.

Mme Mayhall a déclaré: «Dans sa vie, Diana a juxtaposé ces moments de célébrités avec des rencontres avec de «vraies» personnes – les photos d’elle avec des patients atteints du sida ou des victimes de mines, par exemple, ont démontré qu’elle pouvait s’identifier aux gens de haut en bas. échelle sociale tout en étant belle et glamour.

Elle a ensuite ajouté: « Il ne devrait pas être surprenant que Kate et William suivent les traces de Diana. Pour rester pertinente, la famille royale doit s’engager avec les préoccupations de son public.

Diana, photographiée avec ses fils, le prince Harry et le prince William (Image : .)

« Et William et Kate semblent être capables de passer d’un bout à l’autre de l’échelle sociale, tout comme elle l’a fait (contrairement à la maladresse de Charles et Camilla en public). »

Mme Mayhall a également fait valoir qu’en montrant de l’affection, Kate et William ont signalé leur capacité à diriger.

Elle a déclaré que l’action montrait une affection claire entre le couple, ce qui, selon elle, n’était pas évident lorsque Donald et Melania Trump ont tenté la même chose – ce qui a donné une impression de leur relation tout en dirigeant le pays.

Elle a déclaré: «Kate et William se tenant la main en public en signe d’affection marque un contraste frappant avec les multiples occasions publiques au cours desquelles Donald Trump a tenté de tenir la main de Melania, pour la faire gifler.

« Cela a été largement considéré aux États-Unis comme le signe d’un mariage dysfonctionnel, encore une fois avec des implications pour l’état de la nation. »