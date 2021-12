Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse félicitée pour sa superbe performance au piano | Royale | Des nouvelles

Royal Carols : Kate Middleton accompagne Tom Walker

La pop star Tom Walker, qui a joué à ses côtés, a décrit Kate comme une « musicienne incroyable » et a déclaré que le couple s’était réuni pour des répétitions top secrètes dans un studio d’enregistrement avant le concert, qui était diffusé la veille de Noël. Kate a organisé l’événement, Royal Carols: Together At Christmas, en remerciement aux personnes qui ont soutenu leurs communautés pendant la pandémie.

Piers Morgan n’a pas pu résister à une fouille à peine voilée contre l’ennemi juré Meghan Markle alors qu’il saluait la femme de 39 ans comme une « véritable duchesse ».

Morgan, un critique fréquent de Meghan, a tweeté une photo de Kate au milieu de sa performance, commentant : « Une vraie duchesse. »

Lisa Marie Cuthbertson a commenté : « Des performances époustouflantes. »

Kemi Owenibi a posté : « Magnifique. Brillant. Et tellement agréable à regarder. J’aime ses soft skills et ses multiples talents.

« Artiste. Photographe. Pianiste de concert. Tennis quasi-pro. Princesse. Duchesse. #Kate Middleton. »

Nirvanawright a déclaré: « Pas un grand royaliste (mais apprécie le besoin de la monarchie) mais juste un amour sanglant #KateMiddleton et pense qu’elle est une belle âme et un véritable atout pour notre pays. »

L’auteur-compositeur-interprète britannique Walker, connu pour son tube Leave A Light On, a déclaré qu’il avait été approché par la duchesse pour se produire au service de chants après s’être rencontrés lors d’un événement caritatif – et ils ont fini par se concerter et interpréter sa chanson de Noël inédite, For Ceux qui ne peuvent pas être ici.

Il a admis : « Je ne savais même pas qu’elle jouait du piano.

« C’était très secret, très secret – même le studio ne savait pas ce qui se passait. Nous étions assis de chaque côté de la pièce pour Covid, en train de répéter.

« Alors nous nous sommes réunis, nous avons répété la chanson environ neuf fois et à la fin, elle l’avait absolument cloué, puis elle est partie quelques jours et l’a pratiquée, puis nous avons finalement pu faire l’enregistrement de ce. »

Il a ajouté: « Et j’ai été vraiment impressionné parce que c’est une chose de jouer avec moi dans un studio, juste nous deux, mais ensuite de passer directement au jeu avec un quatuor à cordes en direct, un pianiste et deux choristes, tous qu’elle n’avait jamais rencontré auparavant, puis faire des prises en direct devant la caméra – c’est un tout autre saut par rapport au brouillage.

« J’ai été tellement surpris de voir à quel point elle était excellente pour garder le temps, car elle a dû commencer la chanson et la diriger.

« Un musicien incroyable et quelle journée incroyable, c’était fou. »

Un clip sur le fil Twitter de Kensington Palace a taquiné l’implication de Kate au piano.

La duchesse a obtenu son piano de troisième année et sa théorie de cinquième année.

Walker a déclaré que Kate lui avait dit « qu’elle adorait les paroles », mais n’avait rien mentionné en particulier avec le duc d’Édimbourg, le grand-père de son mari, décédé en avril.

Il a déclaré: « Je pense que tout le monde a perdu quelqu’un dans sa vie à un moment donné et Noël est le moment de se souvenir des gens qui ne sont pas autour de qui vous aviez de très bons souvenirs et le faites toujours, mais vous ne pouvez pas vous en souvenir avec eux en personne.

« Donc je pense que c’est pourquoi elle s’est connectée avec les paroles. »

Walker a déclaré à propos du concert: « Je pense que nous étions tous les deux très nerveux à l’idée que cela ne se passerait pas tout à fait comme prévu et que l’un de nous laisserait tomber l’autre personne ou autre, mais elle était absolument fabuleuse – elle l’a brisé.

« Quelle personne talentueuse, gentille, chaleureuse et adorable.

« Elle est très cool, très gentille et elle était si gentille avec tous ceux qui étaient là – elle s’est personnellement présentée à tout le groupe.

« C’était tout simplement magnifique. Un grand moment pour moi dans ma carrière. »

Dans une introduction enregistrée au service, Kate a rendu hommage aux personnes « inspirantes » qui ont servi leurs communautés pendant la « période sombre » de la pandémie.

Elle a expliqué: « Nous voulions dire un grand merci à toutes ces personnes incroyables qui ont soutenu leurs communautés.

« Nous voulions également reconnaître ceux dont les luttes ont peut-être été moins visibles aussi. »

Kate a déclaré que le pays avait traversé « une période si sombre » et avait fait face à « de nombreux défis », y compris la perte d’êtres chers, tandis que les travailleurs de première ligne subissaient « une pression immense ».

Le service a réuni ceux avec qui Kate et William avaient passé du temps lors de leurs engagements récents, ainsi que des membres des forces armées impliquées dans l’opération Pitting pour évacuer les ressortissants britanniques et les Afghans éligibles d’Afghanistan, les jeunes aidants, les chefs religieux et ceux qui ont pu être plus vulnérables ou isolés pendant la pandémie.