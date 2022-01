Nouvelles de Kate Middleton : la duchesse inspirée par les femmes royales du passé pour un shooting d’anniversaire | Royale | Des nouvelles

Comme Bethan Holt, directrice de l’actualité mode et des reportages pour The Telegraph, l’a révélé en parlant à PEOPLE, cela pourrait refléter les antécédents de Kate en matière d’histoire de l’art à l’Université de St Andrew.

Elle a déclaré: « Elle a l’air incroyablement belle et glamour, mais il y a aussi un élément très personnel, non seulement avec les références de la famille royale, mais aussi avec son intérêt personnel pour la photographie et ses études en histoire de l’art.

« Il y a des références aux photographes qu’elle a étudiés dans le passé tels que Julia Margaret Cameron et Lewis Caroll. C’est lier ses intérêts personnels au poids de l’histoire de la famille royale.

Kate a fait sa thèse de fin d’études à St Andrew’s sur la photographie victorienne.

Elle a également écrit une préface et sélectionné plusieurs images pour « Victorian Giants: The Birth of Art Photography » à la National Portrait Gallery de Londres en 2018.

Il n’est peut-être pas surprenant que des comparaisons aient été faites entre les photographies des duchesses et une photo de la princesse Alexandra de Danemark, prise en juin 1864.

Alexandra est devenue la princesse de Galles et la reine consort du roi Édouard VII après la mort de sa belle-mère, la reine Victoria, en 1901.

Il existe des similitudes en termes de tons sépia et de robe blanche à épaules dénudées que Kate portait.

Il semble également y avoir une inspiration des images de Cecil Beaton, le photographe qui a capturé la reine Elizabeth, la princesse Margaret et la reine mère dans les années 30 et 40.

Beaton était également le photographe officiel du couronnement de la reine Elizabeth en 1953.

Bethan Holt soutient qu’il existe des similitudes entre les images de Kate et de la reine mère dans les images ainsi que des similitudes personnelles.

Elle a déclaré: « Je pense qu’il y avait une énorme ressemblance avec les photos de Cecil Beaton qui ont été prises de la reine mère à la fin des années 1930 et je pense qu’il y a beaucoup de comparaisons à faire avec ces périodes où il y avait beaucoup de changements sismiques se passe avec la famille royale et dans le monde, comme aujourd’hui. Je pense qu’ils offrent l’assurance que nous pouvons toujours rester enthousiasmés par l’avenir de la famille royale, que tout ne va pas s’effondrer.

« Je pense que la comparaison avec la reine mère est vraiment intéressante parce qu’elle était la dernière personne qui était vraiment l’épouse et la mère d’un monarque et elle a vraiment consacré sa vie à soutenir son mari, puis sa fille et Kate feront de même avec Guillaume et Georges.