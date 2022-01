L’analyse des données de Google montre que les recherches en ligne sur « Comment avoir des cheveux ondulés » ont explosé de 778% au Royaume-Uni le 9 janvier, après que des photos de Kate dans trois robes Alexander McQueen différentes, toujours avec la même coiffure « intemporelle », aient été publiées à la lumière de son 40e anniversaire.

Un porte-parole de Longevita, qui a commandé l’étude, a déclaré : « La duchesse de Cambridge est sans aucun doute l’une des femmes les plus influentes de la planète en matière de style et ces découvertes ne font qu’amplifier cela.

« Le regain d’intérêt pour les coiffures que porte la duchesse peut être attribué à son style intemporel et élégant.

« La simplicité de la coiffure crée une sensation intemporelle pour les portraits tout en étant un look qui est facilement imité par les fans. »

La coiffure de Kate sur les clichés n’est pas le seul élément à faire frémir les observateurs royaux.

La robe en satin rouge à une épaule qu’elle porte dans l’une des images a provoqué une explosion des recherches de « robe rouge », avec une analyse montrant une croissance de 376 % le matin suivant la publication des portraits d’anniversaire, comme l’a constaté Printique.

La tenue comprend également une paire de boucles d’oreilles signature appartenant à la reine, qui peut être considérée comme un hommage sincère de Kate au monarque de 95 ans.

Elle a déclaré: « La photo d’une Kate assise pourrait être accrochée côte à côte à la National Portrait Gallery avec le portrait de la reine Elizabeth de Beaton en 1939, une démonstration rassurante de la continuité de la monarchie britannique et de sa capacité à se guérir après des divisions familiales. »

Les images de la duchesse feront en effet partie de la collection permanente de la National Portrait Gallery, dont elle est la patronne.

L’intérêt pour M. Roversi, qui a décrit le travail avec Kate comme « un véritable honneur » et « un moment de pure joie », a également augmenté massivement.

Les recherches de Google pour lui ont monté en flèche à 1 700 %.

La photographe, qui a travaillé avec des mannequins comme Naomi Campbell et Kate Moss, a déclaré : « J’ai été émue par son accueil chaleureux et amical et enchantée par ses yeux brillants qui reflétaient la beauté de son âme et son sourire montrant la générosité de son cœur. »