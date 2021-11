Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse joue dans un film poignant pour marquer le souvenir | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge est apparue dans le film aux côtés d’une louveteuse Emily Edge, 10 ans, et du colonel David Blum OBE, vedette italienne. Kate, qui est coprésidente de l’Association scoute, a décerné à Emily un nouveau badge commémoratif du centenaire des scouts pour avoir créé une exposition de coquelicots pour son église locale.

L’initiative, dirigée par la duchesse, a été créée pour commémorer les 100 ans de la Royal British Legion et décernée à ceux qui prennent une part significative à la commémoration.

Le film a incité les fans royaux à se jeter sur Kate sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur de Twitter avec le pseudo Kiwigal6262 a écrit : « Elle a le don de faire ressortir le meilleur des gens.

« Je pense que c’est sa sincérité et son naturel qui attirent les gens et leur permettent de s’ouvrir. »

Un autre, @RoyallyBelle_, a déclaré: « Quelle conversation belle et significative aime la façon dont la duchesse s’assure toujours que l’accent est mis sur les autres! »

Un troisième utilisateur de Twitter, @vaneela6, a commenté : « Quelle femme adorable elle est. Elle a tellement d’amour et de compassion. Et tellement attentionnée. Aime-la jusqu’au bout. »

Un autre avec la poignée @ La08412673Lady a déclaré: « La duchesse n’est-elle pas tout simplement merveilleuse.

« Elle devient plus confiante et pertinente avec l’âge. Que Dieu la bénisse, William et leurs enfants. »

Un autre, @ALISONSTUART17, a ajouté: « Elle est un tel atout, ne se trompe jamais. »

La conversation a eu lieu au Royal Hospital Chelsea plus tôt ce mois-ci et la vidéo a été publiée vendredi.

Dans le film, Emily a raconté à la duchesse ce qu’elle avait appris sur les rôles joués par les scouts dans le cadre de l’effort de guerre, notamment en aidant à l’évacuation de jeunes enfants des villes et en participant aux surveillances d’incendie et aux récoltes.

Kate a parlé du rôle vital que le souvenir a joué dans notre société au cours des 100 dernières années.

Et le vétéran vedette a réfléchi à l’importance du souvenir pour lui, ayant servi en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ils ont également discuté de l’impact à long terme du temps passé par le colonel Blum dans les scouts et des compétences et expériences vitales que le fait d’être scout peut apporter aux jeunes, notamment le renforcement de la confiance en soi, des compétences de renforcement d’équipe et de la résilience.

Cette année, les scouts de tout le pays ont participé à des activités pour commémorer le centenaire de la Royal British Legion, créée par Earl Haig en 1921.