Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse “partage ses difficultés” en tant que parent lors d’une visite à Sheffield | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge a évoqué les «difficultés» particulières d’être parent lors d’une visite à Baby Basics UK à Sheffield. L’initiative gérée par des bénévoles aide les nouvelles mères et les familles confrontées au «fardeau financier et pratique» de s’occuper d’un bébé.

Kate a aidé à livrer des fournitures et a fait campagne pour que les entreprises britanniques fassent don de plus de 10 000 nouveaux articles aux opérateurs de banques pour bébés Baby Basics, Little Village et AberNecessities.

Cat Ross, PDG de Baby Basics UK, s’est souvenu de la visite de la duchesse en 2020 – et de l’impact de son implication sur le projet.

Elle a confié à BONJOUR ! : « La duchesse a contribué à rehausser le profil des banques pour bébés et de Baby Basics UK ; nous avons vu de plus en plus de marques se joindre à nous et leur soutien a été absolument phénoménal.

“C’est vraiment excitant de voir comment ils ont adopté ce que nous faisons et ils sont vraiment passionnés par le fait de nous soutenir et de soutenir les familles.”

Mais la mère de trois enfants, 39 ans, a également aidé les familles en relatant leurs expériences et en s’ouvrant sur ses propres difficultés parentales.

Mme Ross a déclaré: “Je pense que ce qui m’a le plus frappé chez la duchesse, c’est son véritable intérêt.

«Elle voulait sincèrement entendre nos expériences, elle voulait entendre directement les familles qui avaient accédé à nos services, à quoi ressemblaient leurs expériences et n’avait vraiment pas honte de partager ses difficultés auxquelles elle était confrontée dans la parentalité et a vraiment pu s’identifier aux familles à propos de ce que c’est que d’élever elle-même des enfants avec trois enfants.

En juin, la duchesse a lancé le Center for Early Childhood, un projet géré par la Royal Foundation.

Le Centre vise à commander d’autres recherches sur les sciences sociales entourant la petite enfance.

Il cherche également à créer une coopération avec des personnes du secteur privé, public et bénévole pour sensibiliser et créer le changement.

Dans une vidéo partagée via les comptes de médias sociaux de Cambridge, Kate a expliqué : “J’ai parlé à des psychiatres, à des neuroscientifiques, à des praticiens, à des universitaires et à des parents.”

Elle a ajouté : « Et ce qui est devenu clair, c’est que le meilleur investissement pour notre santé et notre bonheur futurs se situe dans les cinq premières années de la vie. Et c’est pourquoi je lance aujourd’hui le nouveau Royal Foundation Center for Early Childhood.

« En travaillant en étroite collaboration avec d’autres, le centre espère faire prendre conscience des raisons pour lesquelles les cinq premières années de la vie sont si importantes pour l’issue de notre vie future et de ce que nous pouvons faire en tant que société pour saisir cette occasion en or de créer une vie plus heureuse et plus saine mentalement. , une société plus nourricière.

