Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse partagera moins de “temps précieux” avec les enfants dans les années à venir | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont vu offrir des horaires de travail plus légers pour leur permettre de passer plus de temps avec leur jeune famille. Les engagements seraient également planifiés autour des horaires scolaires de leurs enfants. Cependant, à mesure que les enfants grandissent, Kate et William devront très probablement travailler davantage et faire face à des horaires plus chargés, ce qui signifie moins de temps avec la famille.

Gertrude Daly, qui dirige le site Web des réponses de Gerts Royal, a déclaré au Daily Star: “Le prince William et la duchesse Kate ont assumé de plus en plus de tâches au fil des ans, mais alors que leurs enfants sont jeunes et vivent à la maison, ils ont reçu un un peu de répit.

“Dans quelques années, les Cambridges auront des horaires plus chargés, plus de déplacements, et ils ne pourront pas toujours prendre autant de congés pendant les vacances scolaires de leurs enfants.

“Ils profitent de ce temps précieux avec leurs enfants.

“Et leurs engagements officiels programmés sont souvent planifiés autour des courses scolaires du matin et de l’après-midi.”

Le duc et la duchesse sont des parents actifs et ont des idées très claires sur la façon d’élever leurs enfants.

En particulier, Kate et William tiennent à ce que le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, puissent exprimer leurs émotions ouvertement et sans inhibition.

Comme d’autres parents à travers le pays, William et Kate ont passé de nombreuses heures à faire l’enseignement à domicile à leurs trois enfants.

Dans une interview franche avec Peter Crouch pour son podcast, le duc de Cambridge a admis que sa patience avait été mise à rude épreuve et qu’il avait été trouvé défaillant dans ses connaissances en mathématiques.

Il a déclaré à l’ex-footballeur: “J’ai trouvé cela assez éprouvant, ne pas mentir, essayer de garder les enfants engagés dans une sorte de travail, ça a été quelques mois intéressants.”