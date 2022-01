Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse saluée comme le membre le plus fiable de la famille royale | Royale | Des nouvelles

Kate Middleton, qui a fêté ses 40 ans le 9 janvier, a été décrite par un expert royal comme un « phare » au sein du cabinet. Katie Nicholl, auteur de Kate: The Future Queen, a déclaré: « C’est la femme qui était la roturière qui s’est mariée dans la famille royale et qui n’a pas trébuché, n’a causé aucun embarras.

« Ça n’a pas été une année facile, et pourtant, Kate semble être un peu un phare dans tout ça. »

Mme Nicholl a fait ces commentaires après une période mouvementée pour la famille royale.

La mort du prince Philip, le départ du prince Harry, 37 ans, et de Meghan Markle, 40 ans, du Cabinet et les poursuites judiciaires contre le prince Andrew, 61 ans, ont fait de 2021 une année difficile pour le palais.

À la fin de l’année, la duchesse a été inondée de soutien après avoir accueilli Royal Carols: Together at Christmas.

Après sa performance au piano aux côtés du chanteur écossais de 30 ans Tom Walker, l’ancien animateur du GMB Piers Morgan, 56 ans, l’a qualifiée de « véritable duchesse ».

Cependant, 2021 n’était pas la première fois que Kate recevait le soutien du public.

Parlant de sa visite aux hospices pour enfants d’East Anglia en 2019, la directrice générale adjointe Tracy Rennie a déclaré: « C’était une conversation vraiment encourageante, au point que nous rigolions et plaisantions ensemble en famille avant de partir – vous voudriez n’imagine pas ça dans une situation aussi difficile. »

Rennie a ajouté: « Ils se sont sentis absolument honorés qu’elle ait pris du temps et ont été submergés par le fait qu’elle était une » personne normale « – leurs mots, pas les miens. Ils pensaient qu’elle se souciait vraiment d’elle. «

Selon un sondage d’opinion YouGov d’août dernier, la duchesse de Cambridge est le troisième membre le plus populaire du cabinet.

Kate s’est retrouvée avec un taux d’approbation net de 59 %.

Environ trois répondants sur quatre ont déclaré avoir une opinion positive de la duchesse.

Seulement 16% ont exprimé une opinion négative de Kate.

Le prince William devançait de peu sa femme avec un taux d’approbation net de 62 %.

Mais la reine a dépassé le total de la popularité de la famille royale avec 67%.