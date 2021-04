Nouvelles de Kate Middleton: la duchesse saluée et «largement admirée» pour son récent déménagement royal | Royal | Nouvelles

Kate, 39 ans, s’est mariée dans la famille royale il y a près de dix ans et la future reine est devenue une favorite aux yeux du public britannique. Un expert royal a fait écho à cela et s’est exclamé la duchesse récemment « a joué un aveugle ».

Jennie Bond, une ancienne correspondante royale de la BBC, a déclaré que Kate était capable de puiser dans l’humeur du public.

Elle a déclaré au Sunday Times: «Elle est maintenant largement admirée en tant que personnalité publique et je pense qu’elle démontre qu’elle est très en contact avec l’humeur du pays.»

L’expert, qui a également écrit un certain nombre de livres sur la famille royale, a également affirmé que la duchesse avait « joué un aveugle » ces derniers temps, en référence à sa visite imprévue à la veillée de Sarah Everard le mois dernier.

Kate s’est rendue à Clapham Common le 13 mars pour rendre hommage à la femme de 33 ans, dont le corps a été retrouvé quelques jours après sa disparition alors qu’elle rentrait chez elle.

Kate, qui était vêtue avec désinvolture d’un jean noir et d’une veste beige, a déposé des fleurs qu’elle a cueillies dans le jardin du palais de Kensington.

À l’époque, une porte-parole a déclaré: «Elle a déposé des fleurs à titre privé.

« Elle se souvient de ce que c’était que de se promener dans Londres la nuit avant son mariage. »

Elle a également envoyé une lettre personnelle à la famille de Sarah exprimant ses condoléances.

Dame Cressida a ajouté: « Elle est dans l’exercice de ses fonctions, elle travaillait. »

Elle a décrit les premières heures de la veillée comme « très calmes », c’est-à-dire lorsque le royal était présent.

Mais plus tard dans la soirée, les manifestants ont fini par se heurter à la police, alors que les agents tentaient de disperser les foules qui s’étaient rassemblées pour rendre hommage.

Le chef de la police a ajouté: « Ce que je disais constamment, c’est que c’est probablement illégal, si c’est illégal et que les gens ne se dispersent pas quand on leur demande de le faire, nous utiliserons autant de discrétion que possible, nous encouragerons les gens, nous essaierons de les amener à se disperser, mais s’ils ne se dispersent pas, nous finirons par arrêter des gens. «

La présence de Kate à la veillée était loin d’être condamnée, car elle a été félicitée pour avoir visité tranquillement l’événement – n’ayant pas donné la tête à la presse au préalable.

C’est juste par hasard que les membres du public l’ont reconnue et ont publié des images sur les réseaux sociaux.

Le journaliste du Sunday Times, Tony Allen-Mills, a qualifié la présence de Kate de « triomphe ».

Il a déclaré: «Ce qui est ressorti le plus clairement de la sortie modestement controversée de Kate n’a pas été un autre désastre pour la maison de Windsor.

« Cela s’est transformé en quelque chose d’un triomphe. »