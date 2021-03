Nouvelles de Kate Middleton: La duchesse se tourne vers Carole comme «modèle» pour élever des enfants royaux | Royal | Nouvelles

Carole, 66 ans, a été une force motrice majeure dans sa vie et a fourni à la duchesse le modèle parfait pour élever une jeune famille. L’auteur royal Katie Nicholl a dit OK! Magazine: «Kate considère Carole comme un modèle pour la façon dont elle élève ses propres enfants. Les Middleton ont toujours eu une proximité et il n’y a vraiment rien dont ils ne peuvent discuter.