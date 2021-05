Nouvelles de Kate Middleton: la note de remerciement touchante de la duchesse ravit les fans royaux | Royal | Nouvelles

Kate a envoyé une carte postale artisanale comportant un croquis de St Andrews aux personnes, aux communautés et aux organisations que le couple royal a rencontrées lors de leur visite d’une semaine au nord de la frontière. L’homme de 39 ans a réalisé le dessin coloré de la plage de West Sands en 2002.

Le dos de la carte postale disait : « Aux personnes, communautés et organisations que nous avons visitées et dont nous avons entendu parler ; et ceux qui se sont arrêtés pour saluer et rendre notre retour en Écosse si spécial – merci ! Guillaume et Catherine.”

La carte a été partagée sur le compte Instagram officiel du couple et les observateurs royaux ont été très impressionnés par les compétences artistiques de Kate.

L’un a écrit: «La duchesse peut dessiner !!! Elle est incroyable! Y a-t-il une chose qu’elle ne peut pas faire? “

Un deuxième a ajouté : « La photographie ET le talent de dessinateur ? Remarquable. »

L’Écosse et en particulier l’Université de St Andrews occupent une place particulière dans le cœur de Kate et William car c’est là qu’ils se sont rencontrés pour la première fois au début des années 2000.

Kate a étudié l’histoire de l’art à St Andrews et a obtenu en 2005 une maîtrise avec une note de 2:1.

Le prince William, qui a commencé le même cours que Kate en 2001 avant de changer, a reçu un 2:1 en géographie.

Le couple a terminé jeudi sa tournée en Écosse à Édimbourg et le duc de Cambridge a prononcé un discours d’adieu sincère.

La duchesse a déclaré: “Hier, j’ai reçu ma première dose du vaccin Covid-19 au Science Museum de Londres.

“Je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui jouent un rôle dans le déploiement – merci pour tout ce que vous faites.”

Répondant au tweet du palais de Kensington, le secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui a également été frappé au Science Museum, a déclaré : « Au cours des quinze dernières semaines, plus de la moitié des personnes dans la trentaine ont été vaccinées.

“Ravi SAR la duchesse de Cambridge a pu obtenir son coup au Science Museum.”