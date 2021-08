Nouvelles de Kate Middleton : la popularité de la duchesse et du prince William aux États-Unis augmente malgré le Megxit | Royale | Nouvelles

in

Bien que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry aient gagné des fans aux États-Unis avec des célébrités telles que Oprah Winfrey et Melissa McCarthy, les Cambridges ont également maintenu une position populaire en Amérique. Alors que les Sussex ont accusé le cabinet d’un large éventail d’allégations, les chiffres montrent que la Fondation royale de Cambridge a augmenté son financement. Meghan et Harry avaient été désignés comme un grand élément positif pour la fondation pendant leur séjour dans la famille royale, mais les comptes ont augmenté depuis leur départ.

Comme le révèle Richard Eden du Daily Mail, les comptes de la Royal Foundation ont maintenant augmenté à 11,78 millions de livres sterling depuis que Harry et Meghan ont quitté la société – ils s’élevaient à 6,68 millions de livres sterling en 2019.

Initialement, le soi-disant «effet Meghan» avait créé une énorme publicité pour les initiatives royales, mais M. Eden rapporte que les comptes de la Fondation royale ont continué d’augmenter au cours des deux dernières années.

Alors que certains aux États-Unis ont pu être influencés par les propos tenus par les Sussex, la Fondation a bénéficié d’une subvention de 2,59 millions de livres sterling de l’American Friends of the Royal Foundation.

M. Eden a déclaré: “Lorsque le prince Harry et Meghan ont quitté la Fondation royale qu’ils dirigeaient avec le prince William et Catherine, leurs pom-pom girls ont prédit que cela aurait un effet dramatique sur les finances de l’association. Et c’est le cas – ils ont grimpé en flèche!

“Je peux révéler que la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge a connu une augmentation de ses revenus l’année dernière, atteignant 11,78 millions de livres sterling.

“C’est presque le double des 6,68 millions de livres sterling levés en 2019, lorsque le duc et la duchesse de Sussex étaient encore impliqués.

“‘C’est l’effet Meghan’, plaisante un courtisan, un peu méchamment.

“Des documents récemment publiés révèlent que le total de 2020 comprend une subvention de 2,59 millions de livres sterling des amis américains de la Royal Foundation.

JUST IN: Royal Family LIVE: le dessin animé de Prince George défendu alors que Meghan a été «intimidée»

“Et le temps guérit toutes choses, espérons-le.”

Depuis l’interview explosive, Harry est retourné au Royaume-Uni en avril pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip.

C’était la première réunion publique entre les deux depuis l’interview d’Oprah et des photos montraient le couple en train de discuter ce jour-là.

Harry est également revenu en juillet pour dévoiler une statue de la princesse Diana dans les Sunken Gardens du palais de Kensington.

Dans une déclaration commune pour marquer l’événement le mois dernier, le couple a déclaré: “Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère.

“Des qualités qui ont fait d’elle une force du bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.