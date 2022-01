Nouvelles de Kate Middleton : la princesse Diana aurait donné des conseils à la duchesse sur le protocole | Royale | Des nouvelles

La princesse Diana et Kate auraient apprécié la compagnie de l’autre, selon la confidente et guérisseuse de feu la princesse de Galles, Simone Simmons. Si elle avait été en vie pour rencontrer la femme de son premier-né, Diana lui aurait également montré les ficelles du métier et donné des conseils sur la façon de naviguer dans le cabinet, a ajouté l’initié.

Elle aurait notamment conseillé à Kate comment se comporter en matière de protocole royal, estime la confidente.

Mme Simmons a déclaré au Daily Mail: « Diana aurait adoré Kate parce qu’elle a les pieds sur terre et qu’elle comprend William à fond.

« Quand ils se regardent, on a l’impression qu’un million de mots passent entre eux.

« Je suis sûr que Diana et Kate auraient été de bonnes amies.

« Je peux les voir sortir ensemble, rire et profiter de la compagnie de l’autre.

« Comme William, Kate a un grand sens de l’humour.

« Elle aurait expliqué qu’il n’est pas toujours facile de s’entendre avec la famille royale et qu’en matière de protocoles, elle devrait faire ce qu’elle pensait être juste ainsi que ce qu’on attendait d’elle.

« Je crois que c’est ce que Kate a fait. »

Mme Simmons est devenue une amie de la princesse Diana après leur rencontre au centre de médecine alternative The Hale Clinic.

Diana, qui aurait eu 60 ans en juillet 2021, est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Le prince William a rencontré Kate à l’Université de St Andrews en 2001 et aurait commencé à sortir avec elle quelques mois plus tard après avoir développé une forte amitié avec elle.

Kate et le prince William s’assurent que leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, grandissent en connaissant la défunte princesse de Galles.

Apparaissant dans le documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy de 2017, le duc de Cambridge a déclaré qu’il voulait que ses enfants « savent qui elle était et qu’elle existait ».

Il a décrit comment il leur parlait « constamment » « de Granny Diana » à l’heure du coucher.

Cela leur permet de savoir qu’il y a « deux grands-mères dans leur vie », a déclaré William à l’époque.

Il a ajouté: « Nous avons maintenant plus de photos d’elle dans la maison et nous parlons un peu d’elle. »

Les propos du prince William sur Diana ont clairement déjà eu un impact sur ses deux aînés.

Le jour de la fête des mères l’année dernière, le palais de Kensington a partagé des cartes créées par George et Charlotte pour leur « Granny Diana ».

Sur sa carte, la princesse Charlotte a dessiné un cœur coloré entouré d’adorables autocollants sur un papier rose et a écrit : « Chère Mamie Diana,

« Je pense à toi pour la fête des mères. Je t’aime beaucoup. Tu me manques à papa. »

La princesse a signé sa carte en écrivant : « Beaucoup d’amour Charlotte ».

De même, Prince George a écrit un autre message sur une feuille de papier vert.

On y lisait : « Chère grand-mère Diana, bonne et heureuse fête des mères.

« Je t’aime beaucoup et pense toujours à toi.

« Envoyer beaucoup d’amour de George. »