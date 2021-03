Nouvelles de Kate Middleton: la rédactrice allemande s’en prend à la duchesse pour «erreurs» | Royal | Nouvelles

Laura Schäfer, la rédactrice en ligne de Focus, a affirmé que le royal avait « mal réagi » à plusieurs reprises depuis l’interview de la bombe de Meghan Markle avec Oprah Winfrey plus tôt ce mois-ci. Mme Schäfer a critiqué Kate pour «ne pas être à la hauteur de sa fonction de modèle».

William a fait ces commentaires en réponse à un journaliste qui lui a demandé s’il avait parlé à Harry et si la famille royale était une «famille raciste».

Elle a également souligné la façon dont le prince William avait abordé les allégations de racisme contre la famille royale formulées par le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que la révélation qu’il prévoyait de parler à son frère, lors d’un engagement royal avec sa femme jeudi.

Mme Schäfer a souligné l’affirmation de Meghan à Winfrey selon laquelle Kate l’avait fait pleurer devant une robe de demoiselle d’honneur ajustée avant le mariage royal – et non l’inverse.

Le rédacteur en chef du magazine d’information a suggéré que la duchesse aurait dû s’exprimer à la suite de l’interview controversée de Meghan et du prince Harry.

Écrivant pour Focus, Mme Schäfer a déclaré: « Mais quelqu’un qui, cependant, a complètement ignoré le sujet était Kate. »

La rédactrice en chef du magazine d’information a également critiqué la royale pour ne pas porter de masque facial lorsqu’elle a visité un mémorial pour Sarah Everard à Clapham Common samedi – bien que cela ne soit pas requis par les règles anglaises sur les coronavirus.

Et Mme Schäfer a accusé Kate d’avoir « contrecarré la stratégie de la police » en assistant au mémorial avant une veillée annulée. De grandes foules se sont rassemblées plus tard et plusieurs personnes ont été arrêtées.

Mme Schäfer a déclaré: « Un geste noble – si ce n’était pour deux choses.

