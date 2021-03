Nouvelles de Kate Middleton: La reine a adopté un système «lent mais sûr» pour préparer la duchesse à un nouveau rôle | Royal | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge est un membre senior de la famille royale depuis près de 10 ans et a lentement assumé un nombre croissant de tâches à la fois par elle-même et avec son mari, le prince William. La commentatrice royale Marlene Koenig a déclaré à Express.co.uk que la position de la duchesse de Cambridge avait conduit la reine et ses courtisans à emprunter un chemin moins stressant pour la préparer à son futur rôle. Mme Koenig a déclaré: «Je pense que cela a été le plan, lentement mais sûrement, pour ne pas vous laisser submerger.

« Soyez maman aussi parce qu’elle n’était pas l’épouse de l’héritier du trône, mais l’épouse du second en ligne, ce qui est une grande différence entre le rôle de Catherine et Diana lorsque Diana et Charles se sont mariés.

«Diana était l’épouse de l’héritier du trône. Je pense que nous allons voir Catherine prendre plus d’engagements, elle vient de devenir co-présidente du scoutisme avec le duc de Kent qui aura 85 ans. deviendra son patronage seulement. «

Mme Koenig a également suggéré que la duchesse de Cambridge assumera probablement un nombre croissant de fonctions et de patronages à mesure que le moment approche pour elle de succéder à Camilla, la duchesse de Cornouailles en tant qu’épouse de l’héritier du trône et, finalement, en tant que reine consort.

L’expert royal a poursuivi: « Elle sera plus d’un soutien et elle en apprendra plus. C’est une chose horrible à dire mais nous ne sommes pas si loin … la reine pourrait vivre encore 10 ans mais nous sommes plus proches de Catherine. l’épouse de l’héritier du trône que nous ne l’étions il y a 10 ans.

«Ses enfants vont maintenant à l’école, elle n’en a qu’un à la maison, donc il y a beaucoup plus de confiance.

« Elle est plus à l’aise dans son rôle et je pense que la reine a du soutien en elle. »

Kate a reçu beaucoup d’éloges pour le sang-froid montré à la lumière des affirmations explosives que sa belle-sœur Meghan Markle a faites lors d’une interview conjointe avec son mari, le prince Harry, à l’animatrice de l’émission américaine Oprah Winfrey plus tôt ce mois-ci.

Au cours de la discussion, la duchesse de Sussex a affirmé que les informations selon lesquelles elle avait fait pleurer Kate à la veille de son mariage avec le duc de Sussex avaient été incorrectes, car la duchesse de Cambridge avait été celle qui l’avait fait pleurer.

Meghan a ajouté qu’elle «ne partageait pas cette pièce [of information] à propos de Kate de quelque manière que ce soit pour la dénigrer », mais qu’elle espérait que la duchesse de Cambridge voulait également que le récit soit« corrigé ».

Un initié royal a déclaré à US Weekly: « Elle ne pardonnera jamais à Meghan de lui avoir jeté de l’ombre.

« L’interview était le dernier clou, c’est fini. »

Ils ont ajouté: « Meghan a brûlé tous ses ponts et Kate n’a aucun intérêt à lui parler. »

Un troisième a affirmé que les deux belles-sœurs ne s’étaient pas parlées directement depuis plus d’un an.

Ils ont allégué: «Ils [Kate and Meghan] n’ont jamais été aussi proches, mais la raison pour laquelle ils ne parlent pas est à cause de la rupture entre le prince Harry et le prince William.

« Harry et William ont communiqué avec parcimonie au cours de l’année dernière, mais aucune de leurs communications n’a été amicale depuis un certain temps. »