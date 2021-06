Nouvelles de Kate Middleton: la reine Elizabeth II donne un nouveau rôle à la duchesse, révèle le prince William | Royale | Nouvelles

in

La reine a approuvé la nomination de Kate en tant que sponsor du HMS Glasgow, a déclaré le prince William aujourd’hui après avoir visité le navire. Le duc de Cambridge a visité le chantier naval de BAE Systems à Govan lors de son deuxième jour d’engagement en Écosse.

Après avoir visité le navire, le duc a déclaré: “L’affection de ma famille pour la Royal Navy est bien connue, et en voyant le travail se dérouler ici aujourd’hui, je pensais à mon grand-père, le duc d’Édimbourg. Il aurait été fasciné et très heureux de voir de telles avancées dans les compétences et la technologie mises en pratique.

“Aujourd’hui, je suis très heureux d’annoncer que le lien de ma famille avec le Type 26 durera de nombreuses années à venir.

“Sa Majesté la Reine a approuvé la nomination de mon épouse Catherine en tant que marraine du superbe navire que nous voyons prendre forme à l’extérieur – le HMS Glasgow. Je sais que Catherine sera ravie de vous rejoindre ici à Glasgow pour la cérémonie de baptême en temps voulu.”

