Nouvelles de Kate Middleton : Lady Gaga apporte sa touche personnelle à l’un des looks emblématiques de la duchesse | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge semble avoir inspiré l’un des looks les plus récents de Lady Gaga alors que la chanteuse de Bad Romance sortait à New York. Gaga a été photographiée vêtue d’une robe à pois Rodarte noire et blanche avec un col et des poignets blancs.

La tenue, qu’elle portait lors d’une visite au Radio City Music Hall de New York, partageait des traits avec l’une des robes rétro de Kate.

La duchesse a enfilé une robe à pois bleu marine Alessandra Rich lors d’une exposition commémorative du jour J.

On peut également la voir portant la robe dans un portrait que la famille royale a pris pour marquer le 70e anniversaire du prince Charles.

En mai 2019, Kate a de nouveau porté la robe de 1 750 £ pour visiter Bletchley Park.

Tout comme la robe de l’actrice de House of Gucci, le numéro à pois de Kate comportait des poignets blancs et un col.

Le style Duchesse combine un mélange d’étiquettes de la grande rue ainsi que de créateurs.

Selon Lucy Ansa-Addo, directrice de Laoxa Ltd, Kate est devenue plus “sophistiquée” depuis qu’elle a rejoint la famille royale en 2011 après avoir épousé le prince William.

L’expert a déclaré à Express.co.uk : « Kate berce magnifiquement les vêtements haut de gamme et les modèles grand public de Zara, ASOS et GAP.