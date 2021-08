Nouvelles de Kate Middleton: l’anniversaire de la duchesse ne sera plus honoré par la tradition royale | Royale | Nouvelles

in

Les cloches de l’abbaye de Westminster, généralement sonnées pour marquer l’anniversaire de la famille royale, ne sonneront pas le 9 janvier – le 40e anniversaire de Kate. Mais la duchesse de Cambridge n’est pas la seule royale senior à manquer le péage.

Ils ne sonneront pas pour coïncider avec les anniversaires du prince William, de la princesse Anne, du prince Andrew, du prince Edward ou de Camilla.

Les cloches ne sonneront pas non plus pour marquer les anniversaires du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.

Cependant, le 96e anniversaire de la reine Elizabeth II et le 73e du prince Charles seront marqués par les fameuses cloches.

Un représentant de l’abbaye de Westminster a déclaré à Hello ! : « On peut entendre les cloches de l’abbaye sonner avant les offices et lors des célébrations des fêtes de l’église.

“Les cloches ont également été traditionnellement sonnées pour marquer les anniversaires des membres supérieurs de la famille royale.

“En raison des défis financiers posés à l’abbaye par la pandémie de Covid-19, et en consultation avec le palais de Buckingham, les cloches ne sonneront désormais que pour les anniversaires de SM la reine et de SAR le prince de Galles.”

L’abbaye a été construite en 1065 par Edouard le Confesseur et a probablement été équipée de ses premières cloches à l’époque, bien qu’elles aient changé au fil des ans.

En 1250, le roi Henri III a ordonné la construction d’une cloche plus grande que celles précédemment.

En 1919, le roi George V et la reine Mary ont supervisé la refonte de deux cloches de l’abbaye de Westminster, car deux cloches ont été nouvellement coulées pour former un anneau de huit.

Ceux-ci ont retenti au couronnement du roi George IV en 1937, pour le jour de la victoire le 8 mai 1945 et le couronnement de la reine Elizabeth II en 1953.

En 1971, un anneau de dix cloches a été coulé et dévoilé lors d’une cérémonie en présence de la reine.

Après le décès du duc d’Édimbourg en avril, ils ont sonné 99 fois pour représenter chaque année de sa vie.

