Nouvelles de Kate Middleton: Le prince Harry n’est pas isolé par Kate Middleton aux funérailles du prince Philip | Royal | Nouvelles

Un commentateur royal dit que ce serait bien pour Harry de “ rester ”

Lors des funérailles de samedi pour le duc d’Édimbourg, William et Harry ont été vus marchant ensemble après avoir quitté le service. Cela survient six semaines seulement après l’entretien incendiaire du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey dans lequel ils ont accusé les membres de la famille royale de racisme.

Écrivant pour The Sun Tom Bower, qui a écrit une biographie sur le prince Charles, a fait valoir qu’il était trop tôt pour dire si les funérailles marquaient le début d’une réconciliation plus permanente.

Faisant référence à Harry, il a déclaré: «À sa bonne fortune, William et Kate ne l’ont pas isolé malgré les sévices qu’il a infligés à sa famille à la télévision américaine il y a à peine six semaines.

«Seuls les jours à venir révéleront si Harry est prêt à montrer des remords honnêtes.

«Sans aucun doute, la vue de la souffrance de la reine lors d’un service émotionnel pour leur grand-père bien-aimé aura réuni les frères et Kate dans les minutes qui suivront un spectacle épuisant.

“À sa bonne fortune, William et Kate ne l’ont pas isolé” (Image: GETTY)

Harry et William ensemble aux funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

«Les réalistes jugeront que son refus jusqu’à présent de présenter des excuses publiques ne peut pas être déguisé par une courte marche en haut de la colline.»

Les funérailles du prince Philip, décédé la semaine dernière à l’âge de 99 ans, ont eu lieu à la chapelle St George du château de Windsor.

En raison des restrictions relatives aux coronavirus, seuls 30 personnes en deuil ont été autorisées à y assister et le service était socialement éloigné.

Les photos de la reine assise seule à cause de Covid-19 sont devenues virales sur les réseaux sociaux, de nombreux Britanniques exprimant leur tristesse et leur consternation.

Des membres de la famille royale marchant derrière le cercueil du prince Philip (Image: GETTY)

Harry et Meghan ont fait un certain nombre d’allégations à la bombe lorsqu’ils ont été interviewés par Mme Winfrey pour CBS.

La duchesse a révélé qu’elle avait souffert de solitude et avait éprouvé des sentiments suicidaires depuis qu’elle avait rejoint la famille royale.

Elle a également allégué qu’il y avait eu «des inquiétudes et des conversations» sur le teint d’Archie avant sa naissance au sein de la famille.

Harry a confirmé le compte en ajoutant: «Cette conversation, je ne vais jamais la partager.

“Les prochains jours révéleront si Harry est prêt à montrer des remords honnêtes” (Image: GETTY)

Les funérailles du prince Philip ont eu lieu à la chapelle St George du château de Windsor (Image: GETTY)

«À l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué.

Les deux Sussex ont refusé de dire quel membre de la famille royale avait fait ces commentaires.

Cependant, Mme Winfrey a déclaré plus tard que Harry et Meghan lui avaient demandé de préciser qu’il ne s’agissait ni de la reine ni du prince Philip.

Harry a également allégué que son père et son frère sont «piégés» au sein de la famille royale.

En raison des restrictions de coronavirus, seuls 30 personnes en deuil ont assisté au service (Image: EXPRESS)

Suite à l’entretien, William a insisté sur le fait que la famille n’était «pas du tout raciste» alors qu’il visitait une école de Londres.

Une déclaration du palais de Buckingham publiée au nom de la reine

a exprimé sa tristesse face à la souffrance de Meghan, mais a noté que «certains souvenirs peuvent varier» au sujet des événements décrits.

M. Bower fait valoir que les tensions entre William et Harry remontent bien avant que Meghan ne rejoigne la famille.

Le prince Philip était l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique (Image: GETTY)

Il a écrit: «En vérité, il y a eu des fractures entre Harry et William qui ont commencé il y a plus de 20 ans.

«Identifié comme le futur monarque, William était parfois invité seul pour le déjeuner du dimanche avec la reine à Windsor.

«En traversant la Tamise depuis Eton, l’écolier a été initié par sa grand-mère aux secrets et à la magie de la monarchie la plus durable du monde.

«À sa consternation grandissante, Harry s’est vu refuser ce privilège.

«Bien que Diana ait parlé de la chance d’Harry d’être soulagé de ce fardeau, il a pleuré d’avoir été mis à l’écart.