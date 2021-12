Nouvelles de Kate Middleton : le prince Louis a une enfance très différente de celle de George et Charlotte | Royale | Des nouvelles

Le prince Louis, trois ans, a ravi les fans royaux chaque fois qu’il est sorti en public avec sa famille. Le plus jeune enfant de Cambridge est né en avril 2018 et a fait fondre les cœurs lors de ses premiers débuts dans Trooping the Color, saluant la foule depuis le balcon du palais de Buckingham en juin 2019.

Cependant, le début de vie du petit Louis a été différent de celui de ses frères et sœurs, le prince George, huit ans, et la princesse Charlotte, six ans, principalement en raison de la pandémie de coronavirus.

Alors que George et Charlotte ont profité d’un éventail de sorties en famille et même de tournées à l’étranger dans les années qui ont suivi leur naissance, les restrictions sur les coronavirus signifient que Louis n’a pas eu le même niveau d’exposition.

Depuis le début de la pandémie, il a figuré dans d’adorables nouvelles photos aux côtés de ses frères et sœurs souvent partagés par la duchesse de Cambridge pour marquer des jalons tels que les anniversaires.

Les fans espèrent que Louis pourrait les rejoindre pour la sortie spéciale cette année maintenant qu’il a trois ans.

Kate et William ont fait tourner les fans plus tôt cette semaine en partageant leur carte de Noël avec le monde.

La carte présentait un cliché réconfortant de la famille Cambridge en Jordanie plus tôt cette année et a incité de nombreux fans à commenter à quoi ressemblait le petit Louis adulte.