Nouvelles de Kate Middleton: le prince William a trouvé un «match parfait» avec la duchesse de Cambridge | Royal | Nouvelles

Jeudi, le duc et la duchesse ont célébré leur 10e anniversaire de mariage. Pour célébrer l’occasion, deux photographies du couple ont été publiées ensemble.

Dans les deux cas, Kate porte une robe à fleurs bleu clair tandis que William porte un pull bleu élégant et un pantalon bleu foncé.

William et Kate se sont mariés le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster devant un public mondial de centaines de millions de personnes.

Judi James, spécialiste du langage corporel, a comparé les nouvelles photos avec des images précédentes du couple ensemble.

S’adressant au Daily Mirror, elle a déclaré: «Le couple sur les photos les plus récentes sont des personnes que vous voudriez dans votre bulle sociale, venant prendre un verre autour du barbecue.

«Heureux et incroyablement détendus ensemble, ils ont l’air d’être les plus amusants.

«Certains couples se séparent au cours d’une décennie de mariage, mais le langage corporel de William et Kate suggère qu’ils se sont rapprochés et ont appris à profiter de la vie ouvertement et avec confiance.»

William et Kate ont trois enfants; Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Les jeunes membres de la famille royale sont nés respectivement en 2013, 2015 et 2018.

«Il y a dix ans, ils avaient l’air amoureux et le sourire de Kate montrait de l’excitation à l’idée du mariage.

«Maintenant, ils ont l’air amoureux et au milieu d’une vie de plaisir partagé et ludique où William a pu abandonner sa réserve et son ego et apprécier le fait que Kate et lui forment une équipe de travail solide ainsi qu’un système de soutien mutuel. . »

Le duc et la duchesse ont remercié le public pour son soutien au cours de la dernière décennie via le compte Twitter officiel du palais de Kensington.

Ils ont écrit: «Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille.»

Cela était accompagné d’une vidéo montrant William et Kate jouant avec leurs trois enfants dans divers endroits en plein air.

Le clip a été visionné plus d’un demi-million de fois et a reçu plus de 60 000 likes.

Mme James a affirmé que le duc et la duchesse semblaient plus «éloignés du public» sur les photographies prises en 2011.

Elle a commenté: «Dans les premières photos, nous pouvons voir un couple qui a l’air excité et amoureux, qu’il se blottisse en utilisant la proximité de la tête pour signaler de jolis niveaux d’affection ou en suivant la tradition royale avec un look beaucoup plus formel qui est tout au sujet de la sophistication élégante et un statut élevé.

«Le couple a l’air heureux ensemble mais plutôt éloigné du public.

«Le sourire de la bouche de William est large mais ses yeux semblent légèrement méfiants, pas de Kate mais de la caméra et de l’attention.