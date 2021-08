Nouvelles de Kate Middleton : Le « talent » parental « spontané » garde les enfants royaux sur leurs gardes | Royale | Nouvelles

in

Mais une source royale a déclaré que ce qui distingue les Cambridges dans l’entreprise, c’est leur “spontanéité”. Le duc et la duchesse de Cambridge sont les parents du prince George, huit ans, de la princesse Charlotte, six ans, et du prince Louis, trois ans.

Et le couple a un style «pratique», notent les observateurs.

La source a déclaré au Sun : “En raison de qui ils sont, William et Kate ont dû être des parents très organisés.

“Mais, en tant que parents, Wills et Kate ont développé ce brillant talent de laisser autant qu’ils peuvent sembler spontanés et c’est ainsi que les enfants le voient.”

Les trois enfants sont encouragés à rester créatifs. Kate encouragerait les deux aînés « à écrire, dessiner, photographier et peindre des journaux hebdomadaires ».

LIRE LA SUITE: Cinq bijoux royaux avec des étiquettes de prix énormes

“J’adore faire le gâteau”, a déclaré la duchesse dans A Berry Royal Christmas de Mary Berry en 2019.

Kate et William se sont rencontrés alors qu’ils étudiaient à l’Université de St Andrews et se sont mariés plus tard en 2011.

Depuis qu’ils ont accueilli leurs enfants, ils ont reçu beaucoup de soutien des Middleton, en particulier de la mère de Kate, Carole.

La source poursuit en disant que la présence très unie de Middleton a influencé le style parental de Kate.

“Elle vient d’une famille de soutien, donc elle aime beaucoup les réseaux familiaux et les réseaux d’amis et d’organisations”, a déclaré la source.

« En tant que parents, ils sont également très doués pour retrousser leurs manches et aider lors des événements scolaires ; journées sportives, collectes de fonds et ce genre de choses.

“Ils essaient d’être comme des parents normaux avec des défis parentaux normaux. Personne ne saute jamais la file pour quoi que ce soit. Ils essaient juste de s’intégrer. “