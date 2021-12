Nouvelles de Kate Middleton: les fans de Royal sont choqués alors que la duchesse surprend à nouveau la nation | Royale | Des nouvelles

Kate Middleton joue du piano au concert de Noël

Kate a pris d’assaut le pays la veille de Noël lorsqu’elle a participé à une représentation spéciale de « Pour ceux qui ne peuvent pas être ici » aux côtés du chanteur Tom Walker. La duchesse de Cambridge a accompagné l’interprète au piano, montrant ses compétences inconnues avec l’instrument.

Son exposition – et l’événement organisé pour remercier les héros méconnus de la pandémie – ont valu à Kate d’énormes éloges de la part des utilisateurs en ligne.

Un utilisateur de Twitter avec le surnom de @KatesPowerSuit s’est exclamé: « Y a-t-il quelque chose que la duchesse de Cambridge ne puisse pas faire? »

Un autre, @Billybingbong2, a déclaré: « Mon mari (pas un observateur royal) est passé devant la télévision, a vu Catherine jouer du piano et a dit » Wow, y a-t-il quelque chose pour laquelle elle n’est pas bonne ? « . Beau service ».

D’autres ont convenu que la Couronne était entre de « bonnes mains », la duchesse de Cambridge devant devenir la reine consort.

Kate a pris d’assaut le monde la veille de Noël alors qu’elle se produisait au piano (Image: PA)

Kate participe à une représentation spéciale de « Pour ceux qui ne peuvent pas être ici » (Image: ITV/DUKE AND DUCHES OF CAMBRIDGE)

L’utilisateur de Twitter @Coventry_roots a écrit: « Magnifique. Ma mère est en larmes de joie et les trois générations de notre famille disent que la famille royale est en sécurité entre ses mains. Les parents de Catherine doivent déborder de fierté !!!! »

Un deuxième, @b_bfoss, a également déclaré que Kate perpétuerait habilement l’héritage royal.

Ils ont dit : « Catherine servira bien l’Angleterre ! Belle, intelligente, élégante ; la reine Elizabeth laisse son héritage entre de bonnes mains !

L’utilisateur de Twitter @BlackOrchid1909 a écrit: « Rien d’extraordinaire, juste une performance vraiment merveilleuse. Catherine fait encore une fois la fierté de la Couronne. »

Un autre, @grammcen, a affirmé que Kate était « née pour être l’épouse d’un roi ».

Kate et Tom Walker ont répété en secret avant la représentation (Image: PA)

Ils ont ajouté: « Notre futur roi William a remporté un prix absolu en l’épousant. Une si charmante dame. »

Kate a également été félicitée pour sa performance par M. Walker, qui a déclaré que la duchesse « absolument écrasée » en jouant du piano avec lui.

La performance a été enregistrée la veille du service spécial de chants de Noël à l’abbaye de Westminster.

Et le couple l’avait répété en secret quelques semaines auparavant, a déclaré le chanteur.

Kate a organisé le service Ensemble au chant de Noël le 8 décembre (Image: GETTY)

Kate et le prince William pendant le service des chants de Noël (Image : GETTY)

Le chanteur a déclaré: « C’était très secret, très secret – même le studio ne savait pas ce qui se passait. Nous étions assis de l’autre côté de la pièce pour Covid, en train de répéter. »

« Alors, nous nous sommes réunis, nous avons répété la chanson environ neuf fois et à la fin, elle l’avait absolument clouée, puis elle est partie quelques jours et l’a pratiquée, puis nous avons finalement pu faire l’enregistrement de celui-ci. »

M. Walker se souvient avoir approché la duchesse et lui avoir demandé de se produire ensemble après l’avoir rencontrée lors d’un événement caritatif.

Parlant de travailler avec Kate, il a déclaré: « C’était sans aucun doute une expérience unique dans la vie.

Kate et le prince William se sont mariés en 2011 (Image: EXPRESS)

« Je pensais qu’elle avait absolument brisé la performance; ce n’est pas facile de sauter derrière un piano avec un groupe de musiciens avec qui vous n’avez jamais joué auparavant et d’enregistrer des prises en direct devant la caméra, mais elle a complètement réussi. »

La chanteuse a décrit Kate comme une « personne chaleureuse et adorable ».

L’événement Ensemble à Noël a eu lieu le 8 décembre mais a été enregistré pour diffusion et diffusé par ITV le 24 décembre.

Avec ce concert spécial, la duchesse a tenu à remercier les personnes qui, pendant la pandémie, se sont surpassées dans leurs efforts pour aider leurs voisins, les communautés et le pays.

S’adressant à ces héros méconnus, la duchesse a déclaré dans un message enregistré avant l’événement: « Nous voulions dire un immense merci à toutes ces personnes extraordinaires qui ont soutenu leurs communautés.

Kate et le prince William sont sur le point de devenir reine consort et roi (Image: GETTY)

« Nous voulions également reconnaître ceux dont les luttes ont peut-être été moins visibles aussi. »

La duchesse a reconnu la « période sombre » vécue par le monde au cours des 20 derniers mois.

Elle a déclaré: « Nous avons traversé une période si sombre. Nous avons vu tellement de défis. Nous avons perdu nos proches.

« Nous avons vu nos travailleurs de première ligne subir une pression immense.

« Et aussi, nous avons été plus éloignés émotionnellement et socialement et isolés les uns des autres.

« Mais je suppose qu’à travers cette séparation, nous avons également réalisé à quel point nous avons besoin les uns des autres et à quel point les actes de gentillesse et d’amour peuvent vraiment nous apporter réconfort et soulagement en période de détresse. »