Nouvelles de Kate Middleton: Meghan parle d’un “documentaire mettant en lumière le travail de Kate” | Royale | Nouvelles

On dit que le couple est «plus proche que jamais», car ils pourraient former une amitié à travers un océan. “Meghan et Kate s’entendent très bien et ont été en contact plus souvent”, a déclaré une source à Us Weekly.

“Meghan lui a parlé de collaborer sur un projet pour Netflix, un documentaire qui mettra en lumière le travail caritatif de Kate et l’énorme impact qu’elle a eu avec sa philanthropie.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé l’année dernière leur collaboration avec le géant du streaming avec l’intention de créer du contenu original pour la plateforme.

Dans un communiqué annonçant leur nouveau projet, la famille royale a déclaré que le travail impliquerait des documentaires, des films, des séries et des émissions pour enfants.

« En tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous. [Netflix’s] une portée sans précédent nous aidera à partager un contenu percutant qui déverrouille l’action », indique le communiqué de Sussex.

LIRE LA SUITE: La princesse Charlene subit une opération de quatre heures après l’infection

“Le récit avec Kate, ça ne s’est pas produit”, a-t-elle déclaré à Oprah.

“Quelques jours avant le mariage, elle était bouleversée par les robes de demoiselle d’honneur et cela m’a fait pleurer. Cela m’a vraiment blessé.

«Et elle était contrariée par quelque chose, mais elle le reconnaissait et elle s’est excusée. Et elle m’a apporté des fleurs et un mot pour s’excuser.

Leurs différences ont été mises dans le passé maintenant, a déclaré une source.

“La relation entre Meghan et Kate n’a jamais été aussi proche. Et maintenant, ils sont plus proches que jamais et travaillent sur leur relation pour le bien de la famille », a déclaré une source à US Weekly.