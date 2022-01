Nouvelles de Kate Middleton: Piers Morgan fait l’éloge de la duchesse – « Un atout merveilleux pour les Royals » | Royale | Des nouvelles

L’ancien rédacteur en chef du Daily Mirror et animateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, 56 ans, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour offrir ses vœux d’anniversaire à la duchesse de Cambridge. Écrivant sur Twitter et Instagram, M. Morgan a déclaré: « Joyeux 40e, Kate.

« Vous êtes un atout formidable pour la famille royale. »

Le commentaire accompagnait une photo d’une Kate souriante portant une belle robe rouge, qui a été prise par Paolo Roversi et téléchargée par Kensington Palace pour marquer le 40e anniversaire de la duchesse.

La publication a été chaleureusement accueillie sur les deux plateformes de médias sociaux, ayant amassé 18 000 likes sur Twitter et 55 000 autres sur Instagram.

Les utilisateurs des deux plateformes de médias sociaux ont répondu au message de M. Morgan en accord.

L’aventurier britannique Bear Grylls, 47 ans, a déclaré : « D’accord ! »

L’ancre de CNBC Hadley Gamble, 40 ans, a simplement répondu: « Un euphémisme. »

M. Morgan, qui a depuis rejoint le Sun en tant que chroniqueur et devrait apparaître sur la prochaine chaîne de télévision TalkTV, est depuis longtemps un champion de la duchesse.

Il l’a décrite comme une « véritable duchesse » après sa performance lors du récent concert de Noël et a même partagé une photo sincère de Kate et du prince William, 39 ans, lorsque les Cambridge ont célébré leur 10e anniversaire de mariage.

M. Morgan reste actif sur les réseaux sociaux malgré son départ du programme du matin d’ITV en mars 2021.

Il a même révélé qu’il reviendrait en première ligne avec le Sun sur son compte Twitter avec une vidéo.

Au cours du clip, M. Morgan a déclaré: « Les libéraux illibéraux, les célébrités narcissiques, les politiciens hypocrites, les membres juniors de la famille royale signalant la vertu, votre pire cauchemar, j’en ai peur, je suis de retour. »

Dans sa première chronique, M. Morgan a fustigé Boris Johnson, 57 ans, et a même qualifié le Premier ministre de » pagaille « .

Dans ce qui ressemble à une lettre ouverte à M. Johnson, il a ajouté : » Soyons francs : vous avez détruit une grande partie de cette confiance en seulement deux années désastreuses, et bon nombre de ces personnes qui ont rompu l’habitude de leur vie de voter conservateur parce qu’elles admiré votre « Let’s get Brexit done! » les chutzpah sont maintenant tellement désabusés qu’ils disent aux sondeurs qu’ils ne vous soutiendront plus jamais. »

Morgan a conclu : « Arrêtez d’être un fouillis, Boris, et commencez à faire plus de choses, ou admettez qu’être Premier ministre est tout simplement trop pour vous et laissez quelqu’un d’autre le faire – avant que le parti ne prenne cette décision pour vous.

« À vous, Piers ».