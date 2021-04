Nouvelles de Kate Middleton: Une fouille cachée contre Harry repérée par un expert royal dans une nouvelle photo | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont publié une photo de leur plus jeune fils lors de son premier jour d’école maternelle pour marquer son anniversaire aujourd’hui. Louis a été photographié assis sur son vélo dans le parc du palais de Kensington, souriant à la mère Kate, qui a pris la photo. L’expert royal Daniela Elser a suggéré que la photo pourrait être une fouille subtile chez le prince Harry à la suite de ses affirmations choquantes et de Meghan Markle sur la famille royale le mois dernier.

Lors de son interview à la bombe avec Oprah, le duc de Sussex a parlé d’emmener son fils Harry faire des balades à vélo aux États-Unis, laissant entendre que c’était quelque chose de possible seulement maintenant qu’il avait quitté la famille.

Mme Elser a déclaré à news.com.au: “Avant que Kate ne s’ennuie de tirer sur ses kidlets dans le contexte bucolique de leur maison de campagne, compte tenu de ce que nous savons des habitudes de deux-roues des bambins de Cambridge, la conclusion inévitable est que la duchesse pourrait bien envoyer à son beau-frère le prince Harry un message barbelé ici.

“Vous voyez, le mois dernier, quand lui et sa femme Meghan Duchesse de Sussex se sont assis avec le titan de la télévision Oprah Winfrey pour se dire pourquoi ils ont tourné le dos à la vie royale pour une nouvelle existence brillante beaucoup plus riche en Californie, Harry a partagé cela en particulier. titbit intéressant.

«Quand Winfrey lui a demandé ce qui le ‘ravit’ dans sa nouvelle vie, il a dit: ‘Je suppose que le point culminant pour moi est de coller Archie à l’arrière d’un vélo dans son petit siège bébé et de l’emmener faire des promenades à vélo, ce que je je n’ai jamais pu le faire quand j’étais jeune ».

“Et c’est pourquoi la décision de Kate de photographier son plus jeune fils à vélo est si marquée.”

Kate a été mentionnée dans l’interview d’Oprah, car Meghan a allégué que sa belle-sœur l’avait fait pleurer en 2018, plutôt que l’inverse, comme cela avait été rapporté.

Meghan a déclaré: «Je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit parce que c’était une semaine vraiment difficile du mariage et qu’elle était bouleversée par quelque chose.

«Quelques jours avant le mariage, Kate était bouleversée par quelque chose. Oui, le problème était correct concernant les robes de demoiselle d’honneur. “

Louis a été vu pour la dernière fois sur une photo publiée en hommage à son arrière-grand-père la semaine dernière.

La photo montrait Philippe et la reine entourés de leurs arrière-petits-enfants à Balmoral et la reine tenait Louis.

Kate a également avoué en janvier que la parentalité pendant le verrouillage l’avait laissée «épuisée».

Elle a également plaisanté sur la façon dont Louis, George et Charlotte ont reculé dans «l’horreur» lorsqu’elle est devenue leur coiffeuse.

Louis a rarement été vu en public au cours de la dernière année.

Sa sortie la plus mémorable a été photographiée avec ses parents et ses frères et sœurs plus âgés lors d’une représentation spéciale de pantomime au Palladium Theatre de Londres l’hiver dernier.