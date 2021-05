Nouvelles de Keir Starmer: Adonis tourne la vis contre le leader et met en garde sur l’avenir du parti travailliste | Politique | Nouvelles

Keir Starmer décrit les “ changements ” prévus du parti travailliste

Le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, est sous une énorme pression après que le parti a subi une défaite humiliante aux élections partielles de Hartlepool. Dans un coup brutal, le Parti conservateur a remporté par une majorité de 6940 – un siège travailliste depuis sa création en 1974. Les travaillistes ont soulevé plus que quelques sourcils puis ils ont choisi Paul Williams, un Reste franc, pour être leur candidat à Hartlepool. où près de 70% des personnes ont voté pour que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne.

Sir Keir a pris la tête du parti en avril 2020 après que Jeremy Corbyn ait conduit le parti travailliste à l’une de ses pires défaites aux élections générales à la fin de 2019.

Mais Sir Keir, qui n’a occupé le poste que depuis un peu plus d’un an, se trouve maintenant confronté à un énorme contrecoup, avec le «mur rouge» apparemment intouchable du Labour s’effondrant autour de lui.

Maintenant, Lord Adonis, qui occupe plusieurs postes importants sous les anciens premiers ministres travaillistes Tony Blair et Gordon Brown, a envoyé un énorme avertissement au parti.

Dans le Times, il a déclaré: “Toute politique se résume au leadership. Le problème du travail est qu’il a des dirigeants faibles ou terribles depuis que Tony Blair a démissionné il y a 14 ans, et jusqu’à ce qu’il obtienne un chef éligible, il continuera à perdre des élections.

C’est le verdict catégorique de Hartlepool et des autres défaites de jeudi, à la suite de quatre catastrophes électorales consécutives.

“La seule question est de savoir quand on y va. Si ce n’est pas le cas, aucun siège travailliste en dehors du centre de Londres et de quelques autres villes ne peut maintenant être considéré comme sûr lors des prochaines élections.”

Lord Adonis a livré une évaluation accablante du leadership de Sir Keir, le qualifiant de “gentil homme et bon avocat des droits de l’homme, mais sans compétences politiques ni antennes au plus haut niveau”.

Il a également averti que le dirigeant travailliste avait maintenant une énorme décision à prendre, ajoutant que le parti pourrait complètement s’effondrer s’il subissait une nouvelle défaite aux prochaines élections générales, qui sont prévues pour 2023.

Le pair travailliste a écrit: «J’ai soutenu Keir pour remplacer Jeremy. Il n’y avait personne d’autre crédible et récupérer le leadership des mains de l’extrême gauche marxiste était le premier pas vers l’éligibilité.

«J’espérais que Keir, un ancien procureur efficace, pourrait avoir une capacité de leadership suffisante et moderniser la vision social-démocrate pour remodeler le parti travailliste.

“Malheureusement, il s’avère être une figure de transition – un homme gentil et un bon avocat des droits de l’homme, mais sans compétences politiques ni antennes au plus haut niveau.

«La question est maintenant de savoir vers quoi Keir passe et quand, et si le Parti travailliste doit perdre une autre élection générale, face à Boris ou à Rishi Sunak, avant de choisir un chef qui peut gagner.

“Si cela n’arrive qu’après une cinquième défaite consécutive sans précédent, il se peut qu’il n’y ait plus beaucoup de parti travailliste à gauche, et un autre véhicule politique – peut-être populiste – pourrait s’emparer de la cause anti-conservatrice en Angleterre.”

Sir Keir a fait l’objet de furieuses attaques de la part des politiciens travaillistes d’hier et d’aujourd’hui.

Le député travailliste Steve Reed, membre de la meilleure équipe de Sir Keir, a décrit le résultat de Hartlepool comme “absolument bouleversant” et a déclaré à la BBC: “Cela nous dit que le rythme du changement au sein du Parti travailliste n’a pas été assez rapide.”

L’ancien chancelier fantôme John McDonnell a accusé le parti travailliste de se lancer dans l’élection partielle “presque sans politique” et a appelé à un retour à une “vraie campagne populaire”.

Il a déclaré à la BBC: “Nous ne devons plus jamais envoyer nos candidats dans une campagne électorale presque nus, sans programme politique, sans une vision claire du type de société que vous voulez créer.”

Diane Abbott, une alliée clé de M. Corbyn, a fermement pointé du doigt Sir Keir pour la défaite de Hartlepool.

Elle a déclaré: “Impossible de blâmer Jeremy Corbyn pour ce résultat. Keir Starmer doit repenser sa stratégie.”