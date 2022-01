Nouvelles de Kilkenny: La famille a le cœur brisé après la mort soudaine d’une écolière «bien aimée» | Monde | Des nouvelles

Les hommages affluent pour Lucy Doyle qui laisse derrière elle cinq frères et sœurs. L’élève était un élève de l’école secondaire Presentation de Kilkenny, qui a rendu un hommage chaleureux à l’adolescent.

L’école a écrit : « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre élève de 6e année bien-aimée, Lucy Doyle.

« Le sourire chaleureux et le charisme de Lucy manqueront beaucoup à tous dans notre communauté scolaire.

« Nos plus sincères condoléances vont à la famille Doyle et aux amis et enseignants de Lucy en cette période très difficile.

« Que sa douce âme repose en paix

« Ar dheis Dé go raibh a hanam. »

Alors qu’un parent d’un autre enfant de l’école a ajouté : « Je suis vraiment désolé que vous ayez eu une perte si dévastatrice. Lucy était vraiment une belle fille.

Ils ont ajouté : « Vous êtes tous dans mes pensées et mes prières. J’espère que vous trouverez la force de vous guider. Repose en paix Lucie. »

Et la famille «au cœur brisé» de Lucy a maintenant confirmé qu’elle serait enterrée vendredi lors d’une messe funéraire.

Un article sur RIP.ie se lit comme suit : « Lucy, la plus jeune fille chérie de Joe et Johanne et la soeur chérie de James, Emma, ​​Shane, Becky et Vicky, qui manque cruellement à sa famille au cœur brisé, Kelly et Pegzey, la marraine Mary, les frères-en- la loi Paul et Sean, la belle-soeur Becca, les nièces, les neveux, les tantes, les oncles, la famille élargie, les voisins, ses camarades de classe et les enseignants de l’école secondaire Presentation et un large cercle d’amis.

« Repos à son domicile le jeudi 6 janvier à partir de 14 h, se terminant par des prières du chapelet et de la veillée à 18h30. Maison privée à tous les autres moments s’il vous plaît.

« La messe de Requiem pour Lucy sera célébrée vendredi à 10h30 dans l’église Saint-Jean avec les funérailles ensuite au cimetière Saint-Kieran. »

Rapports supplémentaires de Sam Roberts