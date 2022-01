Nouvelles de Kim Jong-Un : Des responsables prennent des mesures drastiques après que des graffitis aient qualifié le chef de « fils d’ab**** » | Monde | Des nouvelles

Le message « Kim Jong-un, toi le fils d’ab****. Les gens meurent de faim à cause de vous », a été retrouvée taguée sur le mur d’un appartement du quartier de Pyongchon en Corée du Nord le 22 décembre, a rapporté le site d’information Daily NK. Les autorités locales ont agi rapidement en bouclant la zone et en effaçant le message, mais pas assez tôt pour que certaines personnes révèlent l’information au média basé à Séoul. Des sources ont affirmé depuis l’incident que des responsables ont fait du porte-à-porte dans les immeubles d’appartements et les entreprises à proximité pour exiger des échantillons d’écriture manuscrite.

Ils auraient également interrogé les habitants sur leur sort le jour où les graffitis sont apparus.

Cet incident de graffiti survient alors que la Corée du Nord est confrontée à une crise de pénurie alimentaire imminente au milieu des fermetures de frontières liées à la pandémie de Covid.

Le pays manque de 860 000 tonnes de produits cette année seulement, soit environ 2,3 mois de nourriture, selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Toshimitsu Shigemura, professeur à l’Université Waseda de Tokyo et auteur de plusieurs livres sur la dynastie Kim, a averti que même les plus riches de la capitale souffrent désormais d’une pénurie de nourriture, de médicaments et de carburant pour chauffer leurs maisons pendant les mois d’hiver glacials.

Kim lui-même a semblé visiblement plus mince sur de rares photos au cours des derniers mois, alimentant les rumeurs selon lesquelles il souffrait de problèmes de santé non divulgués.

Le professeur Shigemura a déclaré au Daily Telegraph : « Avoir un message comme celui-ci sur un mur à Pyongyang aura été un choc pour les autorités et pour les gens ordinaires.

« On s’attend à ce que les gens là-bas soient fidèles parce que leur vie est meilleure que celle d’ailleurs, donc les autorités craindront que l’élite ne soit mécontente.

« Je pense que beaucoup de gens qui ont vu les graffitis seront d’accord avec ça, mais ils auraient eu trop peur de le dire à voix haute. »

Mais dans les cas extrêmes, la punition peut être encore pire – une condamnation à mort.

En raison de ces lourdes punitions, les graffitis anti-Kim sont rares et particulièrement inhabituels à Pyongyang, où seule l’élite est autorisée à vivre.

Le dernier cas connu d’un tel incident s’est produit en mars 2018, lorsqu’un homme a été reconnu coupable d’avoir écrit des slogans sur la Maison de la culture le 24 avril dans le centre de Pyongyang et a ensuite été exécuté publiquement.